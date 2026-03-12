Aumento del cáncer de colon en adultos menores de 50 años: qué dicen los especialistas y cómo prevenirlo

El cáncer colorrectal, tradicionalmente asociado a personas mayores, está avanzando rápidamente entre adultos jóvenes. En Argentina, se registra más de 16.000 casos nuevos y 7.500 muertes por año, convirtiéndose en el segundo tipo de cáncer más frecuente y también en el segundo con mayor mortalidad, según alertó el doctor Rubén Kowalyszyn, director médico del Instituto Multidisciplinario de Oncología y presidente del Grupo Argentino de Investigación Clínica en Oncología (GAICO).

«Resulta preocupante el aumento del 50% en la incidencia entre menores de 50 años detectado en las últimas tres décadas, convirtiéndose en el tumor más letal para hombres jóvenes en diversas regiones. Un factor crítico es el subdiagnóstico o detección tardía, ya que más del 60% de los jóvenes son diagnosticados en fases avanzadas, en comparación con el 50% de los adultos mayores», explicó Kowalyszyn, en el marco del Día Mundial de Concientización sobre el Cáncer de Colon, que se celebra cada 31 de marzo.

Los especialistas remarcan que la situación argentina refleja una tendencia internacional. Estudios de la Sociedad Americana contra el Cáncer (ACS) y del Cancer Research Institute (CRI) muestran que 1 de cada 5 diagnósticos en Estados Unidos ocurre en personas menores de 55 años, consolidando al cáncer colorrectal como una de las principales causas de muerte por esta enfermedad en jóvenes.

Mientras la incidencia general muestra una leve disminución, los casos en menores de 50 años crecen casi un 3% anual. La preocupación de los especialistas, como el doctor Kowalyszyn, apunta a que «para el año 2030 los diagnósticos en jóvenes podrían incrementarse en un 90%. Se observa una tendencia hacia diagnósticos en etapas más avanzadas, lo que dificulta el éxito de los tratamientos».

Factores de riesgo y hábitos saludables

Investigadores de Harvard, Washington e Imperial College London explican que el aumento se debe a múltiples factores. Más de la mitad de los casos se vincula con hábitos de vida modificables, como sedentarismo, tabaquismo y consumo excesivo de alcohol.

La dieta también juega un papel clave: una alimentación alta en carnes rojas y procesadas, baja en fibra. El consumo frecuente de alimentos ultraprocesados y bebidas azucaradas incrementa significativamente el riesgo, especialmente en mujeres, según estudios publicados en The Lancet.

Otros factores biológicos que se investigan incluyen la deficiencia de vitamina D y cambios en el microbioma intestinal, aunque los expertos coinciden en que la prevención y detección temprana pueden marcar la diferencia.

La prevención, la mejor estrategia

El cáncer colorrectal es altamente prevenible si se detecta a tiempo. «Más del 80% de los casos se originan de pólipos que crecen lentamente durante 10 a 15 años antes de volverse malignos, permitiendo una ventana de intervención crucial. Por eso, las guías actuales recomiendan iniciar los controles a los 45 años», señaló Kowalyszyn.

Según explicó Kowalyszyn, «las guías actuales recomiendan iniciar los controles a los 45 años», mediante colonoscopía o test de sangre oculta, que permiten detectar y eliminar pólipos precancerosos.

Además, quienes tengan antecedentes familiares deben comenzar los controles diez años antes de la edad a la que fue diagnosticado un pariente de primer grado. Entre las medidas preventivas destacan una dieta rica en frutas, verduras y cereales integrales, ejercicio regular, evitar tabaco y alcohol, y moderar el consumo de carnes rojas y procesadas.