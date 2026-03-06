Innovación en cáncer de mama: se realizó la primera mastectomía endoscópica de la Patagonia

La medicina regional marcó un hito. Por primera vez en la Patagonia se realizó una mastectomía endoscópica, una técnica quirúrgica mínimamente invasiva que representa una de las mayores innovaciones actuales en cirugía mamaria oncológica y preventiva.

El procedimiento tuvo lugar el 26 de febrero de 2026 en el Sanatorio Juan XXIII de Roca y posiciona a la región dentro del mapa nacional de centros que incorporaron tecnología de última generación aplicada al cáncer de mama y otras patologías.

La mastectomía endoscópica es considerada una tendencia en auge a nivel mundial. En Argentina, el antecedente fue reportado el 9 de julio de 2025 en el Hospital Universitario Austral de la Provincia de Buenos Aires, donde se presentó oficialmente el primer caso ante la Sociedad Argentina de Mastología.

Mastectomía endoscópica: la técnica redefine la cirugía mamaria

A diferencia de la mastectomía convencional, que requiere incisiones de entre cinco y ocho centímetros sobre la mama, esta técnica de vanguardia se realiza mediante una única incisión de aproximadamente tres centímetros en la región axilar, lo que permite ocultar la cicatriz.

A través de esa pequeña apertura, se introduce una cámara de alta definición que amplifica el campo quirúrgico y permite una disección precisa del tejido glandular. La intervención posibilita la conservación del complejo areola-pezón y la reconstrucción mamaria inmediata en el mismo acto quirúrgico.

Mastectomía endoscópica: el equipo pionero en la Patagonia

El procedimiento se llevó adelante en el Servicio de Mastología del Sanatorio Juan XXIII. Natali Grippo, médica mastóloga y especialista en cirugía mamaria y reconstructiva, dirigió el equipo integrado por los cirujanos generales Ariel Yoiris y María Luz Rodríguez y la anestesióloga Ana Ortiz. La cirugía tuvo una duración aproximada de cinco horas.

El equipo del Sanatorio Juan XXIII que lideró la cirugía. Foto: gentileza.

“Se realizó en una paciente que tenía mucho dolor mamario con lesiones de alto riesgo para cáncer de mama”, comenta Grippo. Por eso, fue candidata a una mastectomía de reducción de riesgo, estrategia cada vez más utilizada en mujeres con alto riesgo genético o lesiones de potencial evolución maligna.

Según estadísticas de salud, alrededor del 30% de las mujeres con cáncer de mama requieren mastectomía, mientras que el resto puede tratarse con cirugía conservadora. A ese grupo se suman pacientes con mutaciones genéticas de alto riesgo que optan por una cirugía preventiva.

Sin embargo, no todas las pacientes son aptas para esta técnica. Está indicada principalmente en mujeres con mamas pequeñas a moderadas y sin contraindicaciones específicas. Factores como mamas de gran volumen o sobrepeso pueden limitar su aplicación.

“Cada técnica quirúrgica es para un grupo seleccionado de pacientes y más aún, lo que son las técnicas reconstructivas”. Natali Grippo, mastóloga y especialista en cirugía mamaria y reconstructiva de Roca.

La realización de esta cirugía en la Patagonia no solo implica la incorporación de tecnología avanzada, sino también la consolidación de equipos médicos capacitados para implementar procedimientos complejos con estándares internacionales.

Mastectomía endoscópica: un antes y un después

Los beneficios de la técnica endoscópica son múltiples, según detalla la médica roquense. “Tiene mejores resultados estéticos, ya que el cirujano tiene una disección mucho más selectiva del tejido mamario; menor tiempo de recuperación, porque tiene la incisión es de solo tres centímetros y se puede realizar la reconstrucción mamaria inmediata, se conserva el complejo areola pezón”, detalla Grippo.

Es una gran alternativa a la hora de recuperar la vida social y laboral rápidamente. Además, dota de una “seguridad oncológica” para quienes tienen cáncer de mama y también para quienes optan por una mastectomía de disminución de riesgo.

Mastectomía endoscópica: evolución histórica

La cirugía mamaria experimentó una transformación profunda en las últimas décadas. Desde las mastectomías radicales tipo Halsted, procedimientos altamente invasivos; se avanzó progresivamente hacia técnicas menos agresivas, con menor impacto físico y psicológico.

En este desarrollo, la endoscopía representa un nuevo salto porque combina precisión quirúrgica, mejores resultados estéticos y menor agresión tisular.

La mastectomía endoscópica se perfila como una alternativa que, con la acumulación de experiencia quirúrgica, podría ampliar progresivamente sus indicaciones. La innovación, en este caso, no solo se mide en centímetros de incisión, sino en calidad de vida.