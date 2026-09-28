Un nuevo alud arrasó con un campamento en Nepal: hay al menos 4 muertos y varios desaparecidos

La tragedia volvió a golpear las rutas del Himalaya en medio de una temporada marcada por alertas meteorológicas extremas. Al menos cuatro personas murieron y varias permanecen desaparecidas tras el impacto de una violenta avalancha que arrasó por completo el campamento base del Himlung Himal, en el centro de Nepal, cuando un equipo realizaba tareas de logística y preparación de cara a una expedición internacional.

El desastre ocurre en un momento crítico para la nación asiática, que intenta sostener su actividad turística tras la catastrófica inundación registrada semanas atrás en la frontera con China, provocada por el colapso de un glaciar, la cual dejó un saldo devastador de 1.300 muertos y más de 5.000 desaparecidos.

El operativo de rescate y la angustia en el campamento base

La avalancha sorprendió a los operarios en un sector que, paradójicamente, presentaba condiciones geográficas estables. Los datos centrales del ataque de la naturaleza sobre la montaña de 7.126 metros de altura revelan la dimensión del operativo:

El equipo afectado: sherpas, personal de cocina y guías locales se encontraban instalando tiendas de campaña y fijando cuerdas para recibir el 1 de octubre a un grupo de expedicionarios provenientes de los Emiratos Árabes Unidos.

sherpas, personal de cocina y guías locales se encontraban instalando tiendas de campaña y fijando cuerdas para recibir el 1 de octubre a un grupo de expedicionarios provenientes de los Emiratos Árabes Unidos. Balance parcial: la Asociación Nacional de Guías de Montaña de Nepal confirmó la recuperación de los cuatro cuerpos sin vida , mientras que al menos seis ciudadanos nepalíes del equipo de apoyo figuran como desaparecidos.

la Asociación Nacional de Guías de Montaña de Nepal confirmó la recuperación de los , mientras que al menos seis ciudadanos nepalíes del equipo de apoyo figuran como desaparecidos. Aislamiento y clima hostil: las intensas lluvias y la extrema lejanía del terreno complican severamente las comunicaciones. Las autoridades locales trabajan en el envío de un helicóptero de rescate coordinado con la empresa Himalayan Holidays.

Barun Bhandari (Gerente general de Himalayan Holidays): «Estamos absolutamente devastados. Nos enteramos de que varios miembros de nuestro equipo están desaparecidos. El terreno es muy llano en el campamento base, por lo que estamos sorprendidos; pero la montaña es impredecible».

El impacto en el turismo y cierres por alertas meteorológicas

La sucesión de desastres naturales puso en jaque la economía de Nepal, fuertemente dependiente del turismo internacional. Pese a que las autoridades locales insisten en instar a los visitantes a no cancelar sus viajes, las restricciones y suspensiones de permisos se multiplican ante el peligro latente de nuevos deslizamientos.

El Fondo Nacional para la Conservación de la Naturaleza debió suspender de urgencia los permisos de ingreso en las cotizadas áreas de conservación de Annapurna y Manaslu —hogar de las rutas de senderismo más populares del país— debido al temporal de precipitaciones. Con los equipos de rescate operando contrarreloj en el Estrecho de Sonda y el Himalaya, la alta montaña vuelve a mostrar su cara más implacable.

Con información de CNN y AP.