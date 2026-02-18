Avanza el relevamiento arqueológico en una zona clave y poco explorada en Neuquén

El trabajo está encabezado por la directora provincial de Patrimonio Cultural, Lic. Claudia Della Negra, junto a la Dra. Raven Garvey. Foto: gentileza.

«La cuenca del río Agrio estaba casi vacía de conocimiento, excepto por un lugar, un punto aislado. No se había hecho un estudio sistemático completo del área», contó la directora de Patrimonio Cultural, la licenciada Claudia Della Negra, quien a partir de esta premisa lidera actualmente un relevamiento integral en los valles de afluentes de la cuenca. El proyecto lo desarrolla junto a la Dra. Raven Garvey, investigadora de la Universidad de Michigan, con un objetivo claro: detectar, registrar y analizar sitios y material arqueológico de relevancia patrimonial.

La iniciativa forma parte de un plan de gestión impulsado por el Ministerio de Juventud, Cultura y Deporte, que busca fortalecer la investigación científica como base para la preservación y puesta en valor del patrimonio arqueológico neuquino.

La primera etapa de los trabajos se desarrolló en Mallín Largo, Arroyo Feo y Chenque Pehuén, en articulación con la Universidad de Michigan, en el marco de un convenio de colaboración vigente con el Gobierno de la Provincia del Neuquén.

Durante esta primera etapa se realizaron tareas de detección, registro y análisis de sitios y materiales arqueológicos de relevancia patrimonial. «Estamos haciendo análisis genético de las araucarias. Estudios de material lítico, cerámico y todo lo que aparece», expuso la directora de Patrimonio Cultural.

Uno de los aspectos más innovadores del proyecto es la aplicación del fechado por hidratación de obsidiana, una técnica que permite estimar la antigüedad de piezas halladas en superficie. «Este método no se desarrolla en Latinoamérica y se implementa con la colaboración de especialistas de Estados Unidos, como David Bustos del Servicio de Parques Nacionales de Estados Unidos», contó Della Negra.

En la cueva Chenque Pehuen capacitan a efectivos de la Patrulla Ambiental del Escuadron 31 de Las Laja en cómo actuar ante un hallazgo arqueológico, detección de material arqueológico y relevamiento de sitios. Foto: gentileza.

El plan contempla cuatro etapas intensivas de trabajo de campo entre febrero y comienzos de marzo y en paralelo, el equipo retoma investigaciones en sitios con arte rupestre detectados el año pasado. «Vino Guadalupe Romero, especialista de CONICET y del Instituto Nacional de Antropología y Pensamiento Latinoamericano, que se dedica a la evaluación del arte rupestre», contó Della Negra.

Es por esto que mañana el equipo partirá para continuar con el trabajo de campo donde realizará la toma de muestras de la pintura que luego serán analizadas.

También se prevé evaluar lagunas secas de la cuenca, ya que la retracción de los cuerpos de agua, un fenómeno que se observa a nivel global, deja al descubierto huellas y materiales arqueológicos.

Según explicó la licenciada, a diferencia de otras cuencas neuquinas, como las de los ríos Neuquén y el Limay donde los rescates vinculados a obras hidroeléctricas generaron información, la cuenca del río Agrio no había sido objeto de un estudio integral. “Era un punto casi aislado en el mapa de la investigación arqueológica provincial”, señaló Della Negra.

Es por esto que este relevamiento sistemático permitirá, por primera vez, trazar un panorama más completo sobre la ocupación originaria del territorio.

La campaña cuenta además con el acompañamiento del Grupo Chenque Pehuén del Escuadrón 31 de Gendarmería Nacional, con asiento en Las Lajas, donde se realiza actualmente el relevamiento de pinturas rupestres.

Más allá del trabajo científico, el proyecto tiene una dimensión comunitaria central. Desde la subsecretaría de Cultura dependiente del Ministerio de Ministerio Juventud, Cultura y Deporte, remarcan que la investigación debe traducirse en identidad, conciencia y desarrollo local.

La idea es trabajar junto a municipios, áreas de turismo y comunidades para impulsar la creación de museos locales y promover el cuidado de los materiales encontrados. “En cualquier parte del mundo uno va a un museo para conocer la historia cultural de esa localidad. Queremos que cada comunidad de la cuenca del Agrio pueda reconstruir y contar su propia historia”, sostuvo la directora de Patrimonio Cultural.

Así también insistió en un mensaje claro a la población y a los visitantes: si alguien encuentra material arqueológico en el campo, no debe levantarlo ni llevárselo, sino dar aviso a Cultura provincial, a la autoridad local o a las fuerzas de seguridad. “Si no lo cuidamos ahora, lo perdemos para siempre. Es parte de nuestra historia y de nuestra identidad”, concluyó Della Negra.