Aventura en bicicleta: un maquinchense que recorre la Argentina y lo va compartiendo en DIGO

Lucas junto a Fabi, su novia, a quien conoció en Pehuenia.

“Quiero mostrar que cualquier persona puede viajar más allá de su situación económica”.

Quién se expresa así es Lucas Chaia, quien decidió comenzar una nueva vida y conocer toda la Argentina ligero de equipaje y que ahora, semana a semana, irá compartiendo su aventura en DIGO, la app de «Río Negro».

Nació en Maquinchao y vivió en Los Menucos, El Bolsón, Jacobacci y Roca. Es diseñador audiovisual egresado de la Universidad Nacional de Río Negro.

El 30 de septiembre del año pasado emprendió un viaje por todo el país sin fecha de regreso. Eligió la bicicleta como medio de transporte porque asegura que es lo que le permite vivir esta aventura con mayor libertad.

Ahora está en Valle de Uco, Mendoza, junto a su novia, Fabi, que conoció en el recorrido. Viaja con su cámara y un dron para poder trabajar en los lugares que visita y registrar una experiencia fascinante que combina paisajes inimaginables, gastronomía, cultura y deportes.

Lo que más destaca Lucas es la posibilidad de conocer “de primera fuente” a la gente de cada lugar. Entrar en su casa y “ser uno más de la familia por un rato”.

¿Qué te define a concretar semejante viaje?

Creo que es la convergencia de muchas situaciones que me tocó vivir. Hace unos años conocí lo que era viajar de mochilero por el exterior. Me tocó unir Bogotá con Fortaleza en poco tiempo y me fascinó darme cuenta de la cantidad de cosas que uno se pierde cuando viaja del modo “tradicional”. Después volví a la Argentina y me dí cuenta que no conocía nada del país, salvo Río Negro y Neuquén. Ahí sentencié que mi próximo viaje iba a ser acá.

¿Y por qué la bicicleta?

Mientras estudiaba atravesé una etapa de mucha ansiedad. Aumenté mucho de peso y mi psicóloga me recomendó agarrar la bici para conjugar la actividad física y también poder despejarme. Las primeras salidas fueron tramos muy cortos y de a poco fui sumando kilómetros. Una vez que terminé la tesis pensé: “tengo una bici, ganas de viajar y soy diseñador audiovisual, ¿qué puedo hacer?”. La respuesta creativa me salió rápido: “registrar un viaje en bicicleta por youtube”. Ahí me puse manos a la obra y en poquitas semanas ya estaba todo preparado para empezar a pedalear.

Y el recorrido, ¿lo pensaste, tenés un esquema o vas viendo sobre la marcha?

El recorrido lo marca el universo y lo que te va mostrando. En esta etapa le estoy dando mucha importancia a lo que se me cruza, a lo que voy conociendo. La idea mía en primera instancia era subir por Neuquén, pasar por Mendoza y continuar por el centro del país.

Si tenés que hacer un top 5 de lo que visitaste hasta ahora… ¿Que elegís?

Es muy difícil, pero siento que la cordillera es mi casa. A pesar de haber vivido tantos años, me sigue sorprendiendo con su magia todos los días. El lugar que más me impactó en este tramo del viaje fue el salto del Agrio en Caviahue. Pero también quedé fascinado con el circuito Pehuenia desde Aluminé, el Cañón del Atuel en Mendoza, la Cascada Ñivinco en el camino de los Siete Lagos y la laguna Huemul en Lago Puelo.

También el recorrido te permite conocer mucha gente…

Es lo que más me llevo del viaje. Estoy eternamente agradecido con la hospitalidad de la gente y me impacta la diversidad. Me he cruzado desde una chamana en Villa la Angostura que me hizo rituales de sanación, hasta gente muy humilde que me quería ofrecer lo poco que tenía. Cada persona que te cruzas te comparte un pedacito de su vida y después eso lo aplicas a la tuya.

Conociste mucha gente… y sumaste una compañera de viaje

Sí. Estaba viajando por Villa Pehuenia y de golpe apareció una mochilera de Buenos Aires que estaba prácticamente en la misma que yo. Ahora es mi novia, mi compañera de ruta. A las semanas de habernos conocido le dije: “conseguite una bici y vamos juntos”. No dudó ni un segundo en sumarse a la aventura… ¡y acá estamos!.

Con todo ese espíritu, se suman a DIGO para compartirnos algo de lo que están viviendo.

Nuestro microespacio se llama “Mente viajera” y la idea es contarles, con un mate de por medio, las distintas experiencias que vamos transitando. Ojalá que los oyentes se sumen a nuestro viaje y nos acompañen. Vamos a compartir preguntas, despejar dudas, testimonios, mecánicas, sueños, aquellos lugares que nos sorprenden, conversaciones que tenemos, datos útiles y anécdotas. Queremos que la gente pueda vivir como vivimos nosotros, con “mente viajera”.

