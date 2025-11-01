Murió un hombre de 43 años por hantavirus en Bariloche este sábado: hay dos personas aisladas

Este sábado murió un hombre por hantavirus en Bariloche. La víctima tenía 43 años. Las autoridades sanitarias de Río Negro investigan si hay más contactos estrechos. Hasta el momento hay dos personas aisladas.

Según pudo averiguar Diario RÍO NEGRO, el sujeto falleció este sábado a las 14 en el hospital zonal de Bariloche, poco tiempo después de haberse confirmado su diagnóstico.

Luego de haber certificado que tenía hantavirus, desde Salud recopilaron el testimonio de sus familiares para intentar determinar el lugar del contagio, como así también identificar posibles contactos estrechos. Hasta el momento, hay dos personas con aislamiento preventivo.

¿De qué manera se contagia el hantavirus?

Según el ministerio de Salud de Nación el hantavirus se contagia a través de la «inhalación de aerosoles cargados de partículas virales provenientes de las heces, orina y saliva de roedores infectados».

También existe la posibilidad que sea debido al contacto con excrementos o secreciones de ratones infectados con las mucosas conjuntival, nasal o bucal, o mordedura del roedor infectado.

«También existe evidencia de transmisión persona a persona, y por ello, las secreciones y otros fluidos humanos deben considerarse potencialmente peligrosos», enfatizaron.

Asimismo explicaron que los síntomas son similares a un estado gripal: fiebre 38°C, dolores musculares, escalofríos, cefalea, náuseas, vómitos, dolor abdominal, diarrea sin compromiso de vías aéreas superiores.