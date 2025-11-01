Desde la península Hiroki se presentó la temporada estival en la ciudad de Neuquén

La península Hiroki permite visitarla caminando y observar la unión de los ríos Limay y Neuquén (Neuquéncapital)

La Municipalidad de Neuquén lanzó formalmente este sábado la temporada de verano 2026. La jornada incluyó la inauguración de una sala de convenciones ubicada en el portal de ingreso a la Península Hiroki y la presentación de una serie de propuestas turísticas, artísticas y recreativas para residentes y visitantes. Las actividades tendrán su punto culminante con la Fiesta de la Confluencia, que se realizará del 5 al 8 de febrero.

La jefa de Gabinete, María Pasqualini, destacó el trabajo realizado en la ciudad. Mencionó obras como el Paseo Costero y nuevos espacios culturales y deportivos que buscan potenciar la capacidad turística de Neuquén. Sumó la gran cantidad de propuestas gastronómicas y eventos de fin de semana que ofrece la capital.

Inversión y Colaboración Público-Privada

Pasqualini sostuvo que el superávit del gobierno local, gracias a una administración ordenada, permitió realizar muchas de estas obras durante los últimos seis años. «Hablamos de los 32 kilómetros de Paseo Costero, los parques o la Península Hiroki con toda esta inversión«, detalló.

Resaltó la colaboración con el sector privado, incluyendo a la Cámara Empresaria Hotelera y Gastronómica y a las agencias turísticas. «Esto empuja a generar nuevos espacios, nuevos recorridos y nuevas propuestas. Esto incentivará a que vengan nuevas inversiones porque la ciudad lo necesita», opinó.

Respecto a la temporada, afirmó que «hay mucha propuesta turística, cultural, deportiva y actividades que trabajamos de manera conjunta».

A la península se pueden organizar visitas guiadas

Enumeró eventos como actividades en el Parque Jaime de Nevares, la Confluencia de Cervezas, la Confluencia de Sabores y el Neuquén Emprende. La agenda cerrará con la Fiesta de la Confluencia.

Pasqualini recordó que la última edición reunió a más de 1,4 millones de personas, con visitantes de países limítrofes y de todo el país, y afirmó que esperan una convocatoria similar para este año.

Inauguración y Agenda de Eventos

Por su parte, Diego Cayol, secretario de Turismo y Desarrollo Humano, señaló que el lanzamiento coincidió con la apertura del nuevo salón en el ingreso a Hiroki.

«Quedó espectacular. Está diseñado para recibir eventos culturales, reuniones y para que pueda disfrutarlo la gente«, comentó el funcionario.

Explicó que este espacio se suma a otros que el municipio ofrece para reuniones. Además, destacó el lanzamiento de la temporada junto a todos los prestadores turísticos que ofrecen una amplia gama de actividades.

El secretario anunció que agencias, hoteles y el municipio programaron contar con diversos servicios, eventos culturales y gastronómicos.

«En esta unión que hicimos, salimos a vender la ciudad de Neuquén en toda la Argentina», afirmó Cayol. Agregó que la temporada tendrá muchísimos eventos gastronómicos, culturales, deportivos y empresariales.

En este sentido, comentó que el 7 y 8 de noviembre se realizará el Congreso de Cámaras Inmobiliarias COPIP, que se centrará en las oportunidades que genera Neuquén. Además, el 19 y 20 de noviembre se hará el FAEVYT, la Convención de Empresarios Jóvenes del sector turístico, donde se espera la presencia de al menos 3.000 personas.

Calidad de Atención y Expectativas del Sector

Mariana Fernández, subsecretaria de Turismo, señaló el gran esfuerzo conjunto con el sector privado y otras instituciones locales para reforzar la capacitación del personal turístico, ya que la calidad de atención es fundamental.

María Pasqualini, jefa de Gabinete, presidió la apertura de un nuevo espacio en el ingreso a la península Hiroki (Neuquéncapital)

La funcionaria recordó que el municipio mantiene actividades gratuitas como recorridas en minibuses y buses turísticos, sumando un total de 10 propuestas. Anunció que toda la agenda se dará a conocer a través de las redes sociales y la web de Turismo Neuquén Capital.

Sobre el nuevo espacio en Península Hiroki, comentó que este sábado, desde las 18, habrá presentaciones de grupos de música, degustaciones y talleres de serigrafía.

«El fin de semana próximo también vamos a tener actividades con un artista fotográfico que viene a exhibir sus obras», adelantó.

Barbara Blanc, de Neuquén Travel, señaló que «este año hay muchas expectativas porque la llegada de turistas a la ciudad está creciendo mucho. Eso nos da mucha alegría y mucho orgullo«.

Agregó que las agencias tienen una gran oferta, tanto para residentes como para turistas. Mencionó actividades desarrolladas en conjunto con el municipio, como la combinación de gastronomía y paleontología, Neuquén con Vinos o las propuestas vinculadas al río, que «es la estrella que tenemos».

Claudia Mabellini, de la Asociación Empresaria Hotelera y Gastronómica, expresó que la temporada 2026 «está muy bien».

Aseguró que ya recibieron consultas para enero y febrero y notaron un mayor volumen respecto al año pasado.

«Eso nos pone muy felices, sobre todo porque Neuquén ya es turístico«, concluyó.

La empresaria resaltó que los visitantes ya no se quedan una sola noche, sino que extienden su estadía para sumarse a propuestas o recorridas, algo que impulsa al sector a mejorar los alojamientos y la oferta gastronómica.