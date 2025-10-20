Lunes con viento intenso y calor en el Alto Valle: las ráfagas alcanzará los 59 km/h, los peores horarios

Este lunes se presenta con características cambiantes en el Alto Valle de Neuquén y Río Negro, donde el cielo comenzará a mostrarse con nubes. La jornada estará marcada por la presencia de viento, que cobrará mayor intensidad hacia la segunda mitad del día, generando una sensación particular en la región.

Según el informe del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este lunes la región del Alto Valle de Neuquén y Río Negro registrará una amplitud térmica notable. La temperatura mínima se establecerá en los 11°C, mientras que la máxima podría alcanzar los 29°C.

En cuanto al estado del cielo, se prevé una jornada parcialmente nublada en todo el Alto Valle. La probabilidad de precipitaciones se mantiene baja, con un rango entre 0 y 0%. Esto asegura que no se esperan lluvias durante la jornada en Neuquén y Río Negro.

Viento y ráfagas, protagonistas del día: los peores horarios en el Alto Valle

El viento será un factor predominante a lo largo de este lunes en el Alto Valle, con una velocidad que oscilará entre 23 y 41 kilómetros por hora. La dirección predominante será variable, lo que podría generar cambios en la sensación térmica a lo largo del día. Se recomienda precaución.

Especial atención se debe prestar a las ráfagas de viento, que podrían alcanzar velocidades de entre 42 y 59 kilómetros por hora. La franja horaria más complicada se espera durante la tarde y la noche. Estas condiciones se harán sentir en todo el Alto Valle de Neuquén y Río Negro.

Durante la tarde, las temperaturas se mantendrán elevadas, aunque el viento comenzará a intensificarse. Hacia la noche, las ráfagas serán más marcadas, manteniendo la sensación de una jornada dinámica en las provincias de Neuquén y Río Negro. El SMN recomienda mantenerse informado.