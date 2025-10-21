Alerta por tormentas, granizo y viento en tres provincias: las ráfagas superarán los 80 km/h este martes

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) renovó este martes un alerta amarillo por malas condiciones climáticas en diversas zonas del país.

Las advertencias rigen para áreas de las provincias de Buenos Aires, La Pampa y Córdoba, donde se esperan tormentas fuertes con posible caída de granizo y ráfagas intensas. Además, se mantiene un aviso por vientos fuertes en la costa bonaerense.

Según el reporte del SMN, las zonas bajo alerta amarilla por tormentas podrían ser afectadas por abundante caída de agua en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, granizo y ráfagas que alcanzarían los 80 km/h.

El organismo indicó que se prevén valores de precipitación acumulada de entre 20 y 50 mm, que podrían ser superados de manera puntual. Los mayores acumulados se esperan a partir del jueves 23 de octubre.

Alerta por fuertes vientos en la costa de Buenos Aires

Asimismo, el SMN mantiene un alerta amarillo por viento fuerte que afecta a zonas de la provincia de Buenos Aires, especialmente la costa.

De acuerdo con el organismo, la región será afectada por vientos del sector norte con velocidades estimadas entre 35 y 50 km/h, y ráfagas que podrían alcanzar hasta los 75 km/h.