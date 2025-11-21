Bariloche, anfitriona de un evento que reúne a más de 10 mil deportistas de todo el mundo

Más de 3.500 corredores provenientes de 40 países participan de la carrera de trail running Patagonia Bariloche UTMB, a través de la competencia en seis distancias: 130, 80, 55, 33, 22 y 12 kilómetros. Los tres primeros clasificados de las carreras más largas obtienen el pase directo a la final del Ultra Trail de Mont Blanc que se lleva a cabo en agosto en Chamonix, Francia.

Desde la organización del evento, estimaron que cada corredor viajó a Bariloche con un promedio de tres acompañantes, entre familiares, amigos y entrenadores. A ellos se suman unas 100 personas que integran la organización. «Es una movilización enorme. Y en este sentido, Bariloche resultó fantástico por su infraestructura, aeropuerto internacional y sus paisajes. Todos quieren venir a un destino sin igual. Estimamos que volveremos a firmar para repetir el evento el año próximo«, recalcó Daniel Piloni, director de Prensa y Comunicación de la Patagonia Bariloche UTMB.

Más de 3.500 corredores en Bariloche. Foto: Alfredo Leiva

Este evento marca la cuarta vez que Argentina forma parte de la Serie Mundial de Ultra Trail du Mont Blanc y la primera vez que se lleva a cabo en una ciudad rionegrina, tras dos ediciones de la carrera en Villa General Belgrano, Córdoba, y una en Ushuaia, Tierra del Fuego.

Piloni recalcó que la elección de la sede no es sencilla. En el caso de Bariloche, favoreció el acuerdo firmado con Parques Nacionales para habilitar el tránsito por distintos sectores del Nahuel Huapi. La carrera pasa por lugares icónicos, como los cerros Otto, Pontoneros, Catedral y Bella Vista, los lagos Gutiérrez y Mascardi, Ruta 40, Playa Muñoz, Villa Catedral, Colonia Suiza, Refugio San Martín -Jakob- y Casa de Piedra. El punto de llegada, en todos los casos, es el Centro Cívico.

Más de 3.500 corredores en Bariloche. Foto: Alfredo Leiva

«Esto fue todo un plus: salir y llegar al Centro Cívico de Bariloche, atravesando el pulmón del parque nacional. Hay un fuerte trabajo de reciclaje y restauración de sendas que estaban abandonadas. Se hace una limpieza y con parte de la inscripción, colaboramos con los viveros locales», destacó Piloni.

En este proceso, también fue necesario todo un trabajo de negociación y logística con propietarios de lotes privados para garantizar el paso por esos sectores.

El dato entre 200 y 600 mil pesos costó la inscripción, de acuerdo a las distancias.

Al igual que el evento deportivo de Bariloche, se realizan 50 fechas en todo el mundo. En el caso de Latinoamérica, la competencia se lleva adelante en Ecuador, Chile, Brasil, México y Argentina. Estos dos últimos países cuenta con dos fechas anuales. La primera del 2025 fue en Ushuaia -en marzo- y ahora, es el turno por primera vez de Bariloche.

Más de 3.500 corredores en Bariloche. Foto: Alfredo Leiva

«Todos quieren competir en Mont Blanc porque es más importante que ganar el Mundial. Tiene un gran prestigio. Los tres primeros clasificados de las carreras más largas en Bariloche tienen el pase directo; el resto de los corredores a partir de los 22 kilómetros se pueden preinscribir. Sucede que se anota tanta gente que se hace un sorteo», comentó.

En la competencia de Mont Blanc participan 10 mil corredores, pero suelen anotarse 60 mil. Ya lleva 24 años y fue creciendo cada vez más. Si bien hay diversas distancias, la más emblemática es la de 173 kilómetros.

Más de 3.500 corredores en Bariloche. Foto: Alfredo Leiva

Bariloche podría volver a ser anfitriona del evento deportivo en la edición del año próximo. «Más allá de ser un destino cercano, contar con un buen número de vuelos y una gran capacidad de alojamiento, es importante la altimetría: la distancia más larga debe tener más de 5 mil metros de desnivel positivo. Y acá se cumple con la exigencia. Brasil, por ejemplo, no entra en la categoría más alta. No tiene una distancia suficientemente dura como los 130 kilómetros de Bariloche. Parati tiene morros, pero la distancia es de 100 kilómetros«, dijo.

Más de 3.500 corredores en Bariloche. Foto: gentileza

Si bien el evento comenzó el martes y se extenderá hasta el sábado -con la edición de la carrera de niños »Mini Bariloche»-, algunos corredores desembarcaron unos días antes en la ciudad. «En especial, los europeos de elite que vienen a conocer para, de paso, sacar algún rédito. De todos modos, como hay lugares privados hay trechos que no conocen hasta el momento de la carrera. Ahora, por ejemplo, el barilochense Javier Mariqueo acaba de ganar los 33 kilómetros», ejemplificó.

El staff de la organización ronda las 100 personas de todo el país, en especial de Córdoba. También se sumó un equipo médico y de rescate -que son principalmente de Bariloche-, aunque el líder es cordobés-. En tanto, se estiman unas 300 personas para cubrir la seguridad del evento.

Más de 3.500 corredores en Bariloche. Foto: gentileza

Sergio Herrero, secretario de Turismo de Bariloche, celebró el fuerte movimiento turístico en la ciudad: «Hay negocios llenos, restaurantes llenos. Se estima que cada uno de los 3.500 corredores vino con un promedio de tres acompañantes. En el evento anterior de marzo en Tierra del Fuego, este porcentaje fue del 1,7% y del 2,5% en Villa General Belgrano. En Bariloche, tuvieron que cerrar la inscripción», planteó y agregó: «Esperamos que los barilochenses se apropien de este evento. Son carreras duras, interesantes para disfrutar».

Más de 3.500 corredores en Bariloche. Foto: gentileza

Corredores de todo el mundo están concentrados en Bariloche

En esta edición se inscribieron corredores de Antigua y Barbuda, Argentina, Australia, Bélgica, Brasil, Canadá, Suiza, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Alemania, Dinamarca, República Dominicana, Ecuador, España, Francia, Reino Unido, Guatemala, Italia, Japón, Corea del Sur, Kazajistán, Líbano, Lituania, México, Países Bajos, Noruega, Panamá, Perú, Polonia, Portugal, Paraguay, Rusia, Eslovenia, Estados Unidos, Uruguay, Venezuela y Sudáfrica.

Más de 3.500 corredores en Bariloche. Foto: Alfredo Leiva

Preservación

UTMB Argentina y Parques Nacionales acordaron canalizar el paso por senderos ya definidos, poniendo el eje en la preservación y reduciendo al máximo la erosión y el impacto dentro del parque. Por eso, se usa marcación reutilizable, bolsas biodegradables, vasos soft-flask personales de cada corredor (en lugar de botellas plásticas), se implementa la separación de residuos y su reciclaje.