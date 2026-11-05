Bariloche salió a buscar turistas en Miami y Londres: más de 100 reuniones y acuerdos

Bariloche refuerza su promoción en el exterior y apunta a captar más viajeros de Estados Unidos y Europa.

Bariloche busca ampliar su presencia en los mercados turísticos internacionales. Con ese objetivo, el Ente Mixto de Promoción Turística (EMPROTUR) llevó adelante una agenda de trabajo en Miami, Estados Unidos, y Londres, Reino Unido, que incluyó ferias, reuniones comerciales y encuentros con compañías aéreas y organizaciones del sector.

Las acciones permitieron acompañar a empresas locales, establecer nuevos contactos y fortalecer los vínculos con operadores que ofrecen viajes a la Patagonia. En cada ciudad, la delegación presentó los atractivos del destino y exploró oportunidades para ampliar su llegada a distintos mercados.

Del 27 al 29 de octubre, Bariloche participó de WTE Miami 2026, una feria que reunió a unos 7.000 profesionales de la industria turística, entre operadores, agentes de viajes, compradores y representantes de destinos de distintos países.

Durante las jornadas se concretaron más de 100 reuniones comerciales. La delegación estuvo integrada por representantes del EMPROTUR y de cinco empresas locales: Huinid Hoteles, Charming Residences & Suites, Águila Mora, Apart del Lago y Hotel Tres Reyes.

Martina Gelardi, responsable de Planificación Estratégica del organismo, destacó el interés que despertó la propuesta de Bariloche entre los profesionales del sector. «Miami nos permitió presentar Bariloche ante operadores y agencias que trabajan con distintos perfiles de viajeros. Las reuniones comerciales son una oportunidad para mostrar la diversidad del destino, conocer qué busca cada mercado y generar contactos que puedan transformarse en nuevas ventas», señaló.

La agenda también incluyó The Art of Travel – Painting the Beauty of Bariloche, una actividad organizada junto a la operadora AMV y Copa Airlines. A través de una experiencia artística, el encuentro acercó los paisajes y atractivos de la ciudad a profesionales estadounidenses.

La delegación mantuvo además una reunión con el cónsul general adjunto argentino en Miami, Martín H. Romero, y participó de un encuentro organizado por LATAM y Delta Air Lines por el primer aniversario de la recuperación de la ruta directa Buenos Aires-Miami, que cuenta con siete frecuencias semanales.

«El trabajo conjunto con las empresas de Bariloche y el vínculo con las compañías aéreas son fundamentales. Necesitamos que el destino esté presente en los canales de comercialización y que los profesionales conozcan las posibilidades de combinar Bariloche con otros lugares de Argentina», agregó Gelardi.

Londres y el interés por la Patagonia

La agenda internacional continuó en el Reino Unido con la participación en World Travel Market London 2026 (WTM), uno de los principales encuentros de negocios de la industria turística mundial, que se desarrolló del 3 al 5 de noviembre.

Bariloche compartió espacio con otros destinos argentinos, entre ellos Buenos Aires, Tierra del Fuego, Chubut, Mendoza, Salta y Jujuy. Allí, el equipo del EMPROTUR mantuvo reuniones con operadores y profesionales especializados en viajes internacionales.

También hubo encuentros con empresas que comercializan circuitos por la Patagonia. Algunas ya incluyen a Bariloche en sus itinerarios y buscan ampliar el conocimiento sobre el destino entre sus equipos de venta.

Cecilia Caldelari, directora de Trade del organismo, explicó que ese es uno de los principales intereses que surgieron durante las reuniones. «Hemos tenido reuniones con tour operadores y agentes de viajes que ya tienen en sus programas a Bariloche como parte del Lake District y quieren profundizar sus conocimientos, más que nada con capacitaciones a los equipos de venta para poder tener más presencia en sus programas», señaló.

Los recorridos que combinan Bariloche con El Calafate y Tierra del Fuego también despertaron interés. Esta alternativa permite ofrecer distintas experiencias de la Patagonia argentina dentro de un mismo viaje.

El regreso a una asociación clave para el mercado británico

Uno de los encuentros destacados en Londres fue con representantes de la Latin American Travel Association (LATA), una organización que reúne a operadores, agencias y empresas especializadas en la comercialización de destinos latinoamericanos, con especial llegada al mercado británico.

Bariloche ya formó parte de esta asociación y ahora busca recuperar ese vínculo. «Avanzamos con la posibilidad de volver a ser una ciudad miembro de LATA. Eso nos proporciona un acceso directo a agentes de viajes y operadores especialistas que venden exclusivamente destinos de Latinoamérica», destacó Caldelari.

La eventual reincorporación abriría nuevas oportunidades de capacitación y promoción, además del acceso a seminarios virtuales y encuentros comerciales como LATA Expo, donde participan profesionales dedicados a la venta de viajes a América Latina.

El desafío de sostener los contactos

Las acciones en Miami y Londres forman parte de la estrategia del EMPROTUR para mantener la presencia de Bariloche en los mercados internacionales y acompañar a los prestadores locales en la búsqueda de nuevas oportunidades comerciales.

La directora ejecutiva del organismo, Natacha Vázquez, remarcó que el trabajo no termina con la participación en las ferias, sino que requiere continuidad y seguimiento de los contactos.

«Queremos que la presencia de Bariloche en estas ferias tenga continuidad en el trabajo comercial. Por eso combinamos las grandes acciones de promoción con reuniones específicas, capacitaciones y vínculos directos con los operadores. Es un trabajo que se construye junto a los prestadores y que apunta a generar más oportunidades para la actividad turística local», expresó.