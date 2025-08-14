Bariloche: Camuzzi brindó capacitaciones gratuitas de RCP

Unas 350 personas participaron de los cursos gratuitos teóricos y prácticos de Reanimación Cardiopulmonar (RCP) y prevención de accidentes por intoxicación de monóxido de carbono que dictó Camuzzi, en alianza con la Municipalidad de Bariloche y Protección Civil, junto a la Asociación Civil Argentina Reanima.

Fueron 4 encuentros los días 6 y 7 de agosto en diferentes puntos de la ciudad. La convocatoria alcanzada reflejó el amplio interés que generó en los vecinos poder formar parte de esta iniciativa de valioso aprendizaje. Los participantes obtuvieron el certificado que valida los conocimientos adquiridos en la técnica de reanimación cardiopulmonar para adultos y niños, el uso del desfibrilador externo automático (DEA) y la maniobra de Heimlich.

El RCP se utiliza por los primeros respondientes en eventos donde hay paros cardiorrespiratorios, como en ahogamientos, asfixia, electrocución y muerte súbita en general, entre otros. Es una técnica que, por ejemplo, puede ser de gran ayuda en caso de que una persona sufra un paro por intoxicación por monóxido de carbono, generado por la mala combustión de artefactos que funcionan a gas. En línea con esto, durante los cursos también se dio a conocer los principios básicos para la prevención y el manejo de intoxicaciones por monóxido.

Estas capacitaciones, que se enmarcan en la campaña de prevención de accidentes por monóxido de carbono que está llevando adelante la compañía, son solo algunas de las que se realizarán en diferentes ciudades del país, con el mismo objetivo. Incluso, durante la misma semana, se capacitaron a vecinos de San Martín de los Andes en alianza con las instituciones locales.

Anteriormente, se han llevado a cabo cursos en Buenos Aires (en las ciudades de La Plata, Necochea, Tandil, Balcarce y Mar del Plata), Tierra del Fuego (en Ushuaia y Río Grande) y Chubut (Trelew y Puerto Madryn) y continuarán replicándose en otros puntos de la Argentina.