¿Bariloche o Mónaco? Más de 50 Ferraris tomaron la ciudad para un evento único

Los más de 50 Ferrari llegaron a Bariloche en camiones y fueron descargados en el aeropuerto local. Fotos Alfredo Leiva.

Bariloche ya vive uno de los eventos automovilísticos internacionales más exclusivos del año. Desde ayer, los autos de la Ferrari Cavalcade Adventure 2025 comenzaron a llegar a la ciudad trasladados en camiones, y este mediodía aterrizaron los más de 50 participantes invitados por la marca italiana, que eligió a la Patagonia como escenario de su edición 2025.

Recorridos de este lunes: rutas panorámicas y destrezas en el Cerro Catedral

La experiencia -sin fines de lucro y destinada a los principales clientes de Ferrari en el mundo- tendrá a Bariloche como base de operaciones, con alojamiento en el Hotel Llao Llao y un cronograma de travesías por rutas, parajes y circuitos emblemáticos de la región.

Apenas arribados a la ciudad, los participantes iniciaron su primera jornada a bordo de sus autos. Este lunes 17 recorrieron la Ruta Provincial 80, la Ruta Nacional 40, la avenida Cerro Catedral, Exequiel Bustillo y Circuito Chico, con una parada especial para almorzar en Cervecería Patagonia.

Los más de 50 Ferrari llegaron a Bariloche en camiones y fueron descargados en el aeropuerto local. Foto Alfredo Leiva.

Durante la tarde está prevista una actividad de destreza automovilística en el Cerro Catedral, donde el convoy contará con asistencia mecánica, ambulancia, vehículos guía y un equipo de seguridad especialmente asignado. El regreso al hotel se programó para el cierre de la jornada.

Martes 18: desfile por el centro y viaje hacia Villa La Angostura

Mañana, martes 18, será el momento más esperado por vecinos y turistas: el desfile de más de 50 Ferrari por el centro de Bariloche. La caravana saldrá a las 9 de la mañana desde el Hotel Llao Llao escoltada por la Policía de Río Negro.

Los autos iniciaron hoy su recorrido por Circuito Chico, uno de los puntos más fotografiados de la travesía. Foto Alfredo Leiva

El recorrido será: Bustillo – Juan Manuel de Rosas – Eduardo May – Libertad (control frente al Centro Cívico) – Mitre (en sentido contrario) – Palacios – Vicealmirante O’Connor – Frey – Avenida 12 de Octubre.

Desde allí continuarán hacia Dina Huapi y luego por la Ruta de los 7 Lagos con destino a Villa La Angostura, donde pasarán gran parte del día. El regreso al hotel está previsto entre las 18:55 y las 19:30.

Tránsito, operativos y recomendaciones

El operativo de seguridad incluye vehículos de apoyo, mecánicos especializados, ambulancia, escolta policial y agentes municipales de Tránsito, Transporte y Protección Civil. La Municipalidad pidió a los vecinos evitar estacionar en las calles del recorrido durante los horarios señalados y respetar todas las indicaciones de los agentes.

La caravana avanzó por la Ruta 40 escoltada por personal policial y equipos técnicos. Foto Alfredo Leiva

Hoy habrá ocupación temporaria de calzada en el área de Cervecería Patagonia por el estacionamiento del convoy. Además, desde ayer y hasta mañana a la noche se mantiene el movimiento de camiones entre el aeropuerto y Puerto Pañuelo, donde los autos serán recargados para continuar viaje hacia El Calafate.

Un gesto para la ciudad

Como parte de la actividad, Ferrari y Canossa Events donarán 275 plantas de rosas rojas para embellecer espacios públicos de Bariloche, en agradecimiento por la hospitalidad y el acompañamiento del municipio.

Turistas y vecinos aprovecharon para retratar los modelos Ferrari en Circuito Chico. Foto Alfredo Leiva

La llegada de estas unidades de alta gama representa una oportunidad única para residentes y turistas. Muchas de ellas son de colección y difíciles de ver fuera de circuitos cerrados. Además del atractivo visual, el evento funciona como una fuerte promoción internacional para Bariloche, que continúa consolidándose como sede de grandes acontecimientos turísticos y deportivos.

El convoy se prepara para el desfile de mañana por el centro de la ciudad, desde las 9. Foto Alfredo Leiva

La Municipalidad recordó que la información oficial sobre cortes, desvíos y horarios se actualizará en sus canales durante las próximas horas.