Mapa | ¡No te lo podes perder! mirá cómo será el recorrido de las más de 50 Ferrari que tomaron la ciudad de Bariloche

La Ferrari Cavalcade Adventure 2025 se instaló en la ciudad de Bariloche. Desde el lunes, más de 50 participantes invitados por la marca italiana recorrieron la ciudad y se llevaron los halagos de todos los fanáticos del automovilismo. Este martes se espera un segundo recorrido que no te podes perder, mirá cómo será y donde los podes ver:

Detalle del recorrido este martes

La experiencia es sin fines de lucro y está destinada a los principales clientes de Ferrari del mundo. El evento empezó el lunes y tiene a Bariloche como base de operaciones, con alojamiento en el hotel Llao Llao.

Ferraris en Bariloche. Foto: Alfredo Leiva.

Este martes, según lo informado por la organización, continuará con el cronograma de travesías por rutas, parajes y circuitos emblemáticos de la región.

Este martes la caravana comenzó a las 9, los 50 vehículos salieron acompañados por la Policía de Río Negro desde el hotel Llao Llao.

El tramo que hicieron fue: Bustillo – Juan Manuel de Rosas – Eduardo May – Libertad (control frente al Centro Cívico) – Mitre (en sentido contrario) – Palacios – Vicealmirante O’Connor – Frey – Avenida 12 de Octubre.

Desde allí continuaron hacia Dina Huapi y luego por la Ruta de los 7 Lagos con destino a Villa La Angostura, donde pasarán gran parte del día.

Desde el evento informaron que el regreso al hotel está previsto entre las 18:55 y las 19:30.