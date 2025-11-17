Cerro Catedral lanzó el pase residente 2026 para quienes viven en Bariloche y en el resto de Río Negro

Los residentes con pase en la temporada 2025 no deben solicitar turno presencial sino actualizar la documentación de forma online.

Los residentes de Bariloche y de cualquier localidad de Río Negro ya pueden acceder al pase residente 2026 del cerro Catedral, un beneficio exclusivo que no existe en ningún otro centro de esquí del país. Se trata de un pase promocional para toda la temporada invernal —entre junio y septiembre— que equivale al valor de cuatro pases diarios de adulto en alta temporada.

Venta anticipada y requisitos

La promoción está incluida en el contrato de concesión que la empresa Catedral Alta Patagonia mantiene con la Municipalidad de Bariloche. Ese acuerdo no solo habilita el beneficio para residentes rionegrinos que acrediten domicilio, sino que además obliga a extender la temporada hasta el 30 de septiembre de cada año. En los últimos inviernos, incluso, las condiciones permitieron esquiar hasta mediados de octubre.

La comercialización comenzó el 1 de noviembre y se extenderá hasta el 31 de diciembre. El precio autorizado por el ente de control es de 640.000 pesos, y todo el trámite se realiza de manera online.

Para obtenerlo, se exige acreditar un mínimo de seis meses de residencia contados desde el inicio de la venta. El beneficio rige para todas las edades: infantes, adultos y mayores de 70 años.

Los residentes deben presentar:

Comprobante de residencia otorgado por el Renaper.

Factura de servicio a nombre propio o del cónyuge/conviviente.

Contrato de alquiler con antigüedad mínima de seis meses y vigencia de al menos dos años (si correspondiera).

Recibo de sueldo o inscripción en ARCA con más de seis meses.

El trámite se inicia en la web oficial de la concesionaria: www.tienda.catedralaltapatagonia.com.ar.

Más días de esquí garantizados

Desde la empresa destacaron que este beneficio es posible gracias al contrato vigente y a las inversiones realizadas en la montaña durante los últimos cinco años, que superaron lo comprometido originalmente. La incorporación de 40 cañones para nieve técnica permitió garantizar 90 días de esquí la temporada pasada, cubriendo la parte troncal de la montaña y la base, algo clave para el aprendizaje y la continuidad de la actividad.

Además, la concesionaria espera avanzar con el otro desarrollo previsto en el convenio para ampliar servicios turísticos y potenciar no solo el cerro sino también a Bariloche como destino.

Renovación y validación del pase

Quienes ya cuenten con pase residente 2025 no deberán sacar turno presencial: solo necesitan actualizar la documentación de manera online. Una vez aprobado el trámite, podrán retirar su chipcard en boleterías sin turno previo entre el 15 de febrero y el 31 de mayo de 2026.

En cambio, quienes tramiten el pase por primera vez deberán solicitar turno presencial para validar documentación, tomarse la foto y realizar el registro biométrico que habilita el acceso a los medios de elevación.

Por otra parte, existen otros beneficios. El pase residente contempla también promociones para clubes deportivos y para estudiantes universitarios de instituciones con sede en Bariloche.