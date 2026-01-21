Bariloche traslada las actividades del campo a la ciudad con una nueva edición de la Expo Rural

La tradicional Expo Rural que tradicionalmente se lleva a cabo en el predio de la Sociedad Rural Bariloche, al este de Bariloche, ya tiene fecha. Se llevará a cabo del 13 al 15 de febrero y este año se presenta con el nombre Festival Rural de la Patagonia y mantiene todas las actividades rurales que reflejan el trabajo cotidiano en el campo.

A lo largo de las tres jornadas, el público podrá disfrutar de las demostraciones de los perros arrieros para entender el rol de estos animales en el manejo del ganado y la dinámica productiva de la región. También habrá exhibiciones de esquila y acondicionamiento de lana, prácticas que ponen en valor saberes históricos que forman parte del entramado productivo patagónico.

El Aparte Campero es otro de los momentos centrales del Festival. Esta disciplina combina precisión, coordinación y conocimiento del ganado y muestra el trabajo conjunto entre jinete y caballo. A su vez, la doma racional también forma parte de la agenda, con demostraciones enfocadas en el respeto por el animal y en técnicas modernas que priorizan el bienestar y la comunicación como así también las pruebas de tambores.

El festival incluye instancias tradicionales de competencia y reconocimiento, como la jura de ovinos con entrega de premios y la jura de caballos criollos, además de propuestas formativas abiertas al público, como una clínica de podología y herrado y una charla sobre pelajes equinos.

Durante el acto central habrá un desfile, el remate de animales y el tiro de lazo montado, una actividad que suma destreza y atractivo para el público.

Durante las tres jornadas se proponen todas las actividades tradicionales del campo. Foto: gentileza

El sector de Juegos Camperos ofrecerá propuestas recreativas para adultos, con torneos de taba, sapo, lanzamiento de herradura y hasta un beer pong «versión rural», con un clima de peña.

Desde la organización informaron que ya se encuentra habilitada la venta de entradas de manera online, con toda la información disponible en el sitio oficial del evento https://exporuralbariloche.com.ar

y en su cuenta oficial de Instagram @exporural.bariloche, donde también se detallan las propuestas, horarios y novedades del festival.

El Festival Rural de la Patagonia es organizado por la Sociedad Rural de Bariloche, con el acompañamiento del gobierno de Río Negro, a través del Ministerio de Desarrollo Económico y Productivo y de la Agencia de Turismo de la provincia, y del Emprotur Bariloche.