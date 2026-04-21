La Sole se subió a La Trochita: el encuentro entre el folclore y el tren más emblemático de la Patagonia

La cantante recorrió los talleres de La Trochita y compartió un encuentro con trabajadores ferroviarios en El Maitén. Fotos: @latrochitachubut.

La estación volvió a ser punto de encuentro. Esta vez no por la llegada de un tren, sino por una visita que alteró la rutina sin romperla del todo. Soledad Pastorutti llegó a El Maitén como parte de su gira federal “30 años, 30 pueblos” y eligió detenerse en uno de los enclaves ferroviarios más significativos de la Patagonia.

Lejos de los escenarios masivos, la artista se sumó al pulso cotidiano de los talleres de La Trochita, donde todavía se restauran locomotoras y vagones con métodos que combinan técnica y oficio. Acompañada por trabajadores, recorrió galpones, observó el armado de piezas y escuchó las explicaciones de quienes sostienen el funcionamiento de un tren que es, al mismo tiempo, transporte y patrimonio.

La visita incluyó también el paso por el museo ferroviario y un breve trayecto a bordo del histórico expreso. En ese recorrido, atravesado por la estepa y el ritmo pausado del vapor, hubo espacio para el intercambio con vecinos, fotos y gestos de cercanía. La jornada se fue armando en ese ida y vuelta, entre anécdotas y reconocimiento mutuo.

Soledad Pastorutti visitó el corazón ferroviario de la Patagonia y realizó un breve viaje en el histórico tren a vapor.

Desde 1945, El Maitén es sede central de este tren de trocha angosta que se convirtió en símbolo. Sus talleres son considerados entre los más importantes de Sudamérica en su tipo: allí se reconstruyen calderas, se fabrican piezas que ya no existen en el mercado y se recuperan vagones completos. Un trabajo silencioso que permite que la formación siga en marcha.

La historia de La Trochita también trascendió fronteras. El escritor Paul Theroux la llevó al plano internacional con su libro The Old Patagonian Express, y desde entonces el tren quedó asociado a una experiencia única, buscada por viajeros de todo el mundo.

Para los ferroviarios, la presencia de la cantante tuvo un peso particular. No fue solo una escala dentro de una gira: fue una forma de visibilizar una tarea que se transmite de generación en generación. “Nos sentimos muy honrados”, resumieron tras la recorrida.

La jornada incluyó una recorrida por talleres, museo y un intercambio cercano con vecinos y ferroviarios.

La jornada dejó algo más que imágenes. Volvió a poner en primer plano a un pueblo que vive al ritmo del tren y a un oficio que resiste en los detalles. En esa combinación de música, memoria y paisaje, la parada de Soledad en la Patagonia sumó un capítulo a una historia que sigue escribiéndose sobre rieles.

La Trochita: cómo hacer un paseo único en el mundo con cien años de historia

El Viejo Expreso Patagónico comenzó a funcionar en 1922, se conoce como La Trochita y está listo para recibir a los turistas. Tiene dos estaciones desde las que parten los viajes. Desde la Estación Esquel se viaja hasta la comunidad originaria de Nahuelpan y desde las Estación El Maitén se llega hasta Estación Ñorquinco en la provincia de Río Negro o hay un recorrido más corto hasta el Km 228.

La Trochita tiene coches adaptados para acceder con silla de ruedas en ambas estaciones, coche comedor y ofrece la posibilidad de viajar con mascotas en un coche señalizado a tal fin. Es importante conocer las condiciones de acceso previamente en la página web.

Una vez que los pasajeros se encuentran en sus lugares y la formación comienza su camino, las guías informantes dan la bienvenida para luego brindar información relevante sobre este singular medio transporte y dar detalles del recorrido que realiza.

La visita formó parte de la gira “30 años, 30 pueblos”, que busca acercar la música a comunidades del interior.

El trayecto entre Esquel y Nahuelpan no solo ofrece vistas inigualables de la cordillera chubutense.

Cada año, miles de visitantes nacionales e internacionales se acercan a la región para vivir esta experiencia. Conviene comprar los tickets con anticipación, en la propia estación o en las agencias de viajes y turismo de esa ciudad. Disponible en https://ventas.latrochita.org.ar/