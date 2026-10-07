BioArgentina 2026 abrió las inscripciones: quiénes participarán del encuentro en Bariloche

BioArgentina reunió en su edición anterior a referentes del sector en Paraná. El próximo encuentro será el 11 de noviembre en Bariloche. Gentileza.

BioArgentina 2026 habilitó la inscripción online y dio a conocer el programa completo de la jornada que se realizará el 11 de noviembre en Bariloche. Investigadores, emprendedores, estudiantes, empresas e inversores podrán participar de conferencias, paneles y rondas de negocios orientadas a vincular el conocimiento científico con el desarrollo productivo.

BioArgentina 2026 en Bariloche: cuándo y dónde

La participación será gratuita, con inscripción previa y cupos limitados. La actividad comenzará a las 8.30 en el Sheraton Bariloche Hotel y tendrá conferencias, paneles y, durante la tarde, reuniones entre científicos, startups, empresas e inversores.

“Llevar BioArgentina por primera vez a la Patagonia es también una manera de federalizar la innovación y poner en valor el enorme potencial científico y tecnológico que existe en las distintas regiones del país”, señaló Graciela Ciccia, directora ejecutiva de la CAB.

Biotecnología en la Patagonia

Uno de los primeros espacios tendrá una fuerte presencia regional. El panel “Patagonia Biotech” reunirá a Diego Libkind, del Instituto Andino Patagónico de Tecnologías Biológicas y Geoambientales (IPATEC); Tamara Rubilar, de Promarine Antioxidants, y Ana Clara Mignaqui, de Amplicon Bricks. La moderación estará a cargo de Graciela Ciccia, directora ejecutiva de la Cámara Argentina de Biotecnología (CAB).

La propuesta será poner en común las capacidades científicas de la región y experiencias de desarrollos biotecnológicos surgidos en la Patagonia.

De un desarrollo científico a un producto

La transferencia del conocimiento desde los laboratorios hacia aplicaciones concretas atravesará buena parte del programa.

Uno de los invitados internacionales será Elik Chapnik, CEO de Yeda, la organización de transferencia tecnológica del Weizmann Institute of Science de Israel. Su conferencia abordará precisamente el desafío de convertir resultados científicos en innovación y oportunidades de mercado.

La experiencia de las nuevas empresas tendrá su propio espacio en “El salto: cuando una startup llega al mercado”. Participarán Matías Viel, de Beeflow; Joaquín Fisch, de NAT4BIO, y Stefano Valdesolo, de Antarka, con la moderación de Matías Peire, de GRIDX.

El intercambio buscará poner sobre la mesa qué ocurre después de desarrollar una tecnología: los desafíos que aparecen al convertirla en una solución comercial y llevarla efectivamente al mercado.

Otro panel, denominado “Conocimiento que crea valor”, tendrá como participantes a Fernando Lobos, de Sinergium Biotech; Leonardo Marraffini, de Keclon; Guillermo Rojkin, de Wiener lab., y Jorge Winokur, de Vetanco. La moderación estará a cargo de Christian Lisi, de Biogénesis Bagó.

BioRondas: reuniones entre investigadores, empresas e inversores

Entre las 14.30 y las 17.30 se realizarán las BioRondas de Negocios. Serán reuniones breves, individuales y previamente coordinadas entre empresas, startups, inversores, emprendedores e investigadores.

El objetivo es que esos encuentros permitan detectar posibles socios, vincular necesidades productivas con capacidades científicas y explorar proyectos de transferencia tecnológica o inversión.

BioArgentina es organizada por la Cámara Argentina de Biotecnología y esta será su 13ª edición. La inscripción ya está habilitada y es gratuita, aunque los cupos son limitados. El programa y el formulario para participar pueden consultarse en el sitio de BioArgentina 2026.

La CAB reúne a empresas y startups del sector y trabaja en la vinculación entre el sistema científico y el productivo, con foco en la transferencia tecnológica y el desarrollo de soluciones biotecnológicas.