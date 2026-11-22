El equipo Alpine metió un pleno con sus dos autos en Las Vegas y se llevó una valiosa ganancia en este tramo final de temporada 2026 de la Fórmula 1. Un envión anímico muy necesario tras unas últimas seis competencias con más pena que gloria.

El 5° puesto de Pierre Gasly y el 6° lugar del argentino Franco Colapinto se tradujeron en 18 unidades para la casa francesa, que, aprovechando la opaca labor de los Racing Bulls (sus dos autos finalizaron fuera del Top 10), se ilusiona con batallar hasta el final por el 5° puesto de constructores.

Además de los pilotos y mecánicos, el que se fue a dormir con una sonrisa tras la antepenúltima competencia del año fue el italiano Flavio Briatore. El director general de la escudería destacó el excelente trabajo de sus pilotos y la sumatoria de puntos que se consiguió tras una racha adversa.

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«Un fantástico resultado de Alpine. Tanto Pierre como Franco hicieron un gran trabajo y condujeron bien en una carrera que requirió mucha precisión y concentración«, expresó en primer término Briatore a través de una publicación en su cuenta de Instagram.

Luego, el controversial italiano destacó la sumatoria de unidades para cortar una racha adversa de varias carreras con las manos vacías: «Este resultado nos da mucho para ser optimistas y da al equipo algo que celebrar en Enstone después de una dura racha de resultados en la segunda mitad de la temporada».

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Y concluyó, destacando el gran trabajo del equipo durante los tres días de actividad en el Gran Premio de Las Vegas: «En general, ha sido un fin de semana muy fuerte para todo el equipo, con 18 puntos anotados«.

Lo hecho en Estados Unidos le permitió a Alpine recortar la diferencia con Racing Bulls e ilusionarse con arrebatarle el quinto puesto en el Campeonato de Constructores. La diferencia ahora es de 27 puntos en favor del team con sede en Faenza, cuando restan dos carreras para el cierre de temporada.

El calendario 2026 de la Fórmula 1 tendrá su penúltima entrega el próximo fin de semana. El gran circo se muda a Medio Oriente, para el Gran Premio de Qatar en Lusail.