Las playas que miran hacia la bahía suelen tener aguas más tranquilas.



El Caribe tiene fama de quedar lejos. Y desde la Patagonia, lo queda: entre que salimos de Neuquén y pisamos Cancún pasó casi un día entero, con dos aviones, una escala y una noche sin cama. Pero también es cierto que, con un poco de orden, ese día largo se vuelve parte del viaje y no un castigo. Viajamos los cuatro: con Vicky, Ema y Luchi. Lo que sigue no es una postal. Son las claves para que, si nunca fuiste y lo estás pensando, puedas armarlo sin morir en el intento.

Cómo llegar desde el sur: un día largo, bien administrado

El primer tramo lo hicimos de Neuquén a Ezeiza. Aterrizamos a las 4 de la tarde y el vuelo a Cancún salía a las 2.30 de la madrugada: más de diez horas de aeropuerto por delante, sin hotel en el medio.

Se puede hacer con menos espera, pero cuando uno busca el mejor precio suele pasar esto: las combinaciones más convenientes no siempre son las más ajustadas. Además, no queríamos andar jugados con los tiempos. Si el vuelo de cabotaje se demora, una conexión corta puede costarte el internacional, y con dos nenas a cuestas es preferible esperar en el aeropuerto que correr detrás de un avión.

Viajamos con la compañía colombiana Avianca que cuenta con una excelente conectividad y la relación precio calidad es super conveniente. Salimos desde Buenos Aires pero, también se puede volar desde Córdoba si te resulta más conveniente. La compañía opera hoy 40 frecuencias semanales desde estas ciudades. El valor del ticket aéreo ida y vuelta ronda los 850 dólares, si buscas con tiempo y tenés flexibilidad con salir entre semana.

Los meses secos y más estables son de diciembre a abril, que también son los más caros.

Cuando por fin subimos al avión, las chicas cayeron rendidas. Se durmieron apenas despegamos y se despertaron en Medellín, donde hicimos una escala de una hora y media antes de seguir viaje. A las 11.30 de la mañana ya estábamos en Cancún. Esa es la principal lección del tramo aéreo: con chicos, el vuelo nocturno es un aliado. La espera previa puede ser larga, pero un viaje dormido no se siente.

Avianca opera varias rutas desde la Argentina con conexión en Colombia, y ahí está la llave para llegar al Caribe mexicano. Los horarios y las frecuencias cambian según la temporada, así que revisá siempre las opciones en avianca.com antes de comprar. Si salís del interior, sumá a la cuenta el vuelo de cabotaje y no compres conexiones ajustadas: entre el precio y el margen ante una demora, la espera larga suele ser la opción más sensata.

En el bolso de mano llevá una muda de ropa para cada uno, algo de abrigo para el avión y snacks para la espera. El primer día se gana o se pierde ahí.

Cancún, primera parada en el Caribe mexicano.

Datos: Los pasajes aéreos de Neuquén a Buenos Aires los pagamos $ 465 mil para los 4, los compramos muy ajustados de tiempo, pero veníamos haciendo seguimiento de precios y luego de varios análisis, conseguimos ese precio comprando por separado los de ida y los de vuelta. Comprá con tiempo y te vas a ahorrar muchos pesos.

Los papeles: qué te piden (y qué no) al llegar

Los argentinos entran a México sin Visa, para estadías turísticas de hasta 180 días. El único documento válido es el pasaporte: el DNI no sirve. Aunque la Embajada de México señala que alcanza con que el pasaporte esté vigente durante la estadía, algunas aerolíneas y países de escala exigen seis meses de vigencia. Mejor no arriesgarse.

En migraciones nos hicieron bastantes preguntas, tenemos vasta experiencia en el tema, incluso en EEUU pero jamás algo como esto, de todos modos siempre con muy buen trato. Nos pidieron las reservas de alojamiento, la documentación y los pasajes de vuelta. No nos cobraron nada ni tuvimos que completar ningún formulario: el registro migratorio ahora es digital y queda asentado con el sello. Ese es el consejo: llevá reservas y pasajes descargados en el celular, y mejor también impresos. Con dos nenas cansadas en la fila, lo último que querés es buscar un mail.

Marcelo García comparte sus experiencias en @viajoconvos.

Hay un pago que conviene conocer de antemano: el Visitax, la tasa del estado de Quintana Roo para turistas extranjeros mayores de 15 años. El monto anunciado para 2026 es de 285 pesos mexicanos por persona, unos 15 dólares. En el aeropuerto hubo denuncias de cobros superiores, y el control se hace en la fila de salida, no en la llegada. Pagalo antes por el canal oficial y guardá el comprobante.

Si viajan los chicos con un solo progenitor, necesitás la autorización de viaje del otro, tramitada antes de salir. Con ambos padres, llevá la documentación que acredite el vínculo, nosotros llevamos siempre la libreta de familia.

Del aeropuerto al hotel: la primera decisión de plata

El aeropuerto queda a unos 22 kilómetros de la Zona Hotelera y a unos 60 de Playa del Carmen. Nosotros contratamos un transfer privado: 35 dólares por los cuatro, en noviembre de 2026, directo a la puerta del hotel.

Hay alternativas más baratas. El ómnibus ADO sale desde las terminales del aeropuerto y cuesta alrededor de 140 pesos MXN hasta la terminal de Cancún y 255 hasta Playa del Carmen. El costo es que te deja en la terminal y no en tu alojamiento. El taxi, en cambio, arranca en unos 550 pesos MXN.

Con chicos y valijas, después de un día de viaje, reservá el traslado privado antes de aterrizar: el precio queda fijo y te evitás negociar en la salida. Si viajás en pareja o solo, el ADO es una opción cómoda y económica.

Dónde hacer base: todo incluido, hotel o departamento

La primera gran decisión es el tipo de alojamiento, y define buena parte del presupuesto. El todo incluido, en la Zona Hotelera de Cancún o sobre la Riviera Maya, resuelve comidas, bebidas y actividades con un solo pago: es la opción más cómoda con chicos, pero también la que más te ata al hotel. Los hoteles del centro de Cancún o de Playa del Carmen son más baratos y te dejan cerca de la vida local, aunque la playa queda a un traslado de distancia.

Hay una tercera opción que pocos conocen. Nosotros arrancamos en un departamento de Airbnb dentro del complejo Park Royal, en plena Zona Hotelera: pagamos 230 dólares por las tres noches, los cuatro, en noviembre de 2026. Bajábamos a la misma arena que los huéspedes del resort, el agua turquesa a pocos pasos, y cruzando la avenida teníamos el centro comercial La Isla para resolver compras y comidas. Con dos nenas, tener cocina y desayunar sin horarios cambia el ritmo del día. Si elegís departamento, buscá unidades dentro de complejos frente al mar y fijate qué servicios del hotel incluye la reserva: pileta, playa, seguridad.

Cuándo ir: el sol, las lluvias y el sargazo

La temporada de huracanes del Atlántico va de junio a noviembre. Los meses secos y más estables son de diciembre a abril, que también son los más caros.

El otro factor es el sargazo, el alga que llega a las playas del Caribe. Según los especialistas de la UNAM, la temporada baja va de noviembre a marzo, y de diciembre a febrero es menos probable encontrar grandes acumulaciones. Este año fue récord, con 138.000 toneladas recolectadas hasta octubre, pero los mapas del 11 de noviembre ya mostraban presencia baja en playas de Cancún e Isla Mujeres.

Antes de ir a la playa, consultá el semáforo del sargazo que publica el gobierno de Quintana Roo. Cambia de un día a otro, y a veces conviene cruzar de una playa a otra. Nosotros estamos todavía por la zona y en Cancún no hay sargazo en este momento.

La plata: cómo no gastar de más

La moneda es el peso mexicano (MXN). En la zona turística aceptan dólares, pero el cambio que te hacen suele ser peor, así que pagá en pesos siempre que puedas. Nosotros pagamos todo con tarjeta y siempre pedimos que el importe lo pongan en moneda local.

Cancún tiene dos escalas de precios. La Zona Hotelera tiene buenos restaurantes, pero muchos cobran tarifa para turistas por comida que en el centro se consigue más barata. En lugares sencillos del centro hay platos de entre 60 y 110 pesos. La propina habitual es del 10 al 15 % si no viene incluida.

Si no vas con todo incluido, la cuenta es simple: aunque pagues un taxi ida y vuelta al centro, el ahorro en la comida lo compensa.

La playa: lo que tenés que saber antes de tender la lona

En México las playas son públicas: aunque el hotel esté pegado, podés acceder a la arena. En Cancún conviene distinguir dos costas. Las playas que miran a la bahía, sobre el primer tramo de la Zona Hotelera, tienen agua más calma y son las mejores para los más chicos. Las que dan a mar abierto traen más oleaje y corriente.

Llevá protector solar biodegradable, que es el que piden en parques y cenotes de la zona, y remeras con filtro UV para los chicos. En los próximos capítulos te contaremos nuestra experiencia en Cancún, Playa del Carmen, Tulum y otros lugares que visitaremos.

Info útil para el viajero

Documentación: pasaporte vigente (recomendado con seis meses de validez). Los argentinos no necesitan visa para estadías turísticas de hasta 180 días.

Al ingresar: tené a mano reservas, pasaje de regreso y documentación.

Visitax: tasa estatal de Quintana Roo para extranjeros mayores de 15 años. Pagala por el canal oficial y guardá el código QR para la salida.

Mejor época: de diciembre a abril. La temporada de huracanes va de junio a noviembre. Consultá el semáforo del sargazo antes de ir a la playa.

Moneda: peso mexicano. Conviene pagar en pesos y no en dólares.

Conectividad: Avianca vuela desde la Argentina con conexión en Colombia. Consultá rutas y horarios en avianca.com.

Seguro de viaje: muy recomendable. La atención médica privada en la zona turística es cara.

Marcelo García comparte sus experiencias en @viajoconvos.