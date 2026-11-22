La inesperada combinación con pan dulce que puede sorprender en la mesa de las fiestas. Foto ilustrativa.

El pan dulce no tiene por qué comerse solamente como postre. Una alternativa es combinarlo con queso y jamón o lomito para preparar un tostado rápido, con una mezcla de sabores dulces y salados que puede sumar una opción diferente a la mesa de Navidad y Año Nuevo.

Con la llegada de las fiestas, las recetas tradicionales empiezan a ocupar un lugar central, pero también aparecen propuestas que buscan sorprender con ingredientes de todos los días. Este tostado es una de ellas: aprovecha el pan dulce y lo combina con fiambres y queso, en una preparación sencilla que se resuelve en pocos minutos.

Qué ingredientes se necesitan para hacer el tostado

Para preparar esta alternativa no hace falta contar con demasiados ingredientes. La combinación puede adaptarse a los gustos de cada uno y a lo que haya en la heladera.

2 rodajas de pan dulce.

4 fetas de queso.

4 fetas de jamón o lomito.

Cómo hacer el tostado de pan dulce paso a paso

Cortar el pan dulce en dos rodajas que permitan armar el sándwich. Distribuir el jamón o lomito sobre una de las partes. Incorporar las fetas de queso y cubrir con la otra rodaja. Llevar el tostado a una sartén o plancha a fuego bajo o medio. Cocinar de ambos lados hasta que el pan quede dorado y el queso se funda. Servir recién hecho, para disfrutar del contraste entre el pan dulce y el relleno salado.

La receta propone salir de las combinaciones habituales y darle otro uso a uno de los clásicos de las fiestas. Puede servirse como una merienda diferente, una entrada informal o una opción para compartir durante los días de Navidad y Año Nuevo.