Calixto Ortega comenzó con la producción de cerezas en 2001 y hoy trabaja sobre una superficie de tres hectáreas. Foto: Franco Urchipía.

Calixto Ortega nació en Bariloche, pasó parte de su infancia entre los paisajes cordilleranos y desde chico desarrolló una particular atracción por las cerezas. Ingeniero civil de profesión, cuando llegó a Roca encontró en una pequeña parcela la posibilidad de convertir ese gusto en un proyecto productivo. En una región donde históricamente dominaron las peras y las manzanas, eligió otro camino: comenzó a plantar cerezos, el «rubí de la fruticultura» en la Patagonia, en 2001 y hoy tiene unas 6.000 plantas distribuidas en tres hectáreas.

La decisión surgió al evaluar las posibilidades de aquel terreno y las alternativas para ponerlo en producción. “Para pera no sirve, es muy chico, para manzana tampoco. Entonces dije: ¿y si ponemos cerezas?”, recordó. Por entonces comenzaba una nueva etapa para la actividad, impulsada por la incorporación de variedades y portainjertos que permitieron mejorar el manejo de los árboles y ampliar las posibilidades comerciales.

Con el paso de los años, lo que empezó como una actividad que compartía con su profesión terminó ocupando buena parte de su vida. Ortega dejó la ingeniería para concentrarse en la chacra, incorporó tecnología, construyó sus propias instalaciones y desarrolló un circuito que le permite trabajar la fruta desde que sale de los árboles hasta que queda preparada para su comercialización bajo la marca «Don Calixto».

“El que tiene chacra, además de gustarle, tiene un sentimiento, un amor que tiene por la tierra porque en este mundo que este medio loco, otras personas abandonan y se van». Calixto Ortega, productor de Roca.

Cuatro variedades de cerezas y una producción que puede llegar a 60.000 kilos en la Patagonia

La producción tiene tres hectáreas y alrededor de 6.000 plantas, distribuidas entre cuatro variedades: New star, Santina, Lapins y Sweet Heart. Cada una tiene un momento diferente de maduración, una característica que le permite organizar la cosecha durante varias semanas. La primera en comenzar a colorear es Newstar, según explicó Calixto, seguida por las variedades más tardías.

New star, Santina, Lapins y Sweet Heart son las cuatro variedades que eligió para escalonar la maduración de la fruta. Foto: Franco Urchipía.

La elección de las variedades también responde a la necesidad de que la fruta soporte el traslado. Entre ellas destaca la Santina: “Es bastante temprana, es muy buena, muy dura, muy resistente, muy gustosa, de buen tamaño. Tiene una cantidad de cualidades que por ahí otras no tienen: son lindas, dulces, pero no aguantan, se ponen blandas”, comparó.

La plantación no tiene todos los árboles de la misma edad. Conviven ejemplares de más de 20 años en producción con otros más jóvenes traídos desde Mendoza que fueron incorporados recientemente para renovar sectores de la chacra y que aún necesitan al menos tres años para entregar sus primeros frutos.

La producción puede variar considerablemente de una temporada a otra. En una de sus mejores campañas llegó a cosechar 60.000 kilos, aunque también tuvo años en los que obtuvo alrededor de 10.000. El año pasado, por ejemplo, calculaba alcanzar los 20.000 kilos, pero dos heladas redujeron a la mitad esa expectativa.

Los ejemplares de distintas edades conviven en la plantación, donde también incorpora nuevos árboles para renovar la chacra. Foto: Franco Urchipía.

“Esto no es una fábrica, es la naturaleza. Hay fruta grande, mediana y chica, hay años buenos y otros no tanto”, explicó. Para mejorar los resultados, el trabajo sobre cada árbol incluye poda, fertilización y conducción, además de un seguimiento permanente del desarrollo de los frutos.

La comercialización tiene como destino principalmente el mercado interno. Calixto abastece a cinco verdulerías de Roca y también envía partidas al Mercado Central de Buenos Aires, Escobar, Rosario, Santa Fe, Córdoba y Tucumán. Incluso hubo cerezas de su chacra que llegaron hasta Tierra del Fuego, donde algunas partidas se utilizaron para abastecer cruceros turísticos durante la temporada de verano.

Los precios cambian a medida que avanza la campaña. Según explicó Calixto, el kilo podía alcanzar los $20.000 al comienzo de la temporada, bajar a unos $15.000 y ubicarse entre $6.000 y $7.000 hacia el final. La fruta de primicia tiene un valor diferencial, aunque la mayor oferta modifica los precios con el correr de las semanas.

En números 6.000 plantas tiene distribuidas en tres hectáreas aproximadamente.

El momento de cosecha es una de las decisiones que más cuida. Aunque adelantar la recolección puede permitir aprovechar mejores precios de la primicia, Calixto no quiere resignar madurez para ganar apenas unos días. “Es una pena sacar un producto que es muy bueno, sacarlo verde por ganar dos días”, sostuvo. Su objetivo, dice, es que quienes compran su fruta puedan identificarla y volver a elegirla.

Cómo construyó su propia máquina para clasificar y acondicionar las cerezas en la Patagonia

Durante los primeros años, el acondicionamiento de la fruta dependía de instalaciones externas. La cosecha se trasladaba en cajones, se clasificaba a mano y luego debía cruzar la ruta para llegar a una cámara de frío. Con el tiempo, Calixto decidió completar ese circuito dentro de su propia chacra.

El circuito de acondicionamiento incluye desinfección, selección manual, clasificación por tamaño y preparación de cajas de cinco kilos. Foto: Franco Urchipía.

Para hacerlo construyó un galpón junto con su encargado y desarrolló una máquina clasificadora con la colaboración de un exalumno de la escuela industrial. El equipo tomó como referencia el de un colega de Cinco Saltos, pero incorporó modificaciones.

El galpón también fue levantado por ellos. Trabajaron durante un invierno, hace unos tres o cuatro años, para adaptar el espacio a las necesidades de la producción.

La fruta llega desde la chacra en cajones, ingresa a la máquina y pasa primero por agua fría y se desinfecta, que permite bajar su temperatura. Luego se realiza una selección manual para retirar los frutos que no están en condiciones. Después recibe un tratamiento, pasa por un ventilador que elimina el agua superficial y llega a las cintas divergentes que separan los distintos tamaños.

El productor vende bajo la marca Don Calixto. Foto: Franco Urchipía.

El sistema permite obtener cuatro calibres y una categoría de cerezas más grandes que continúa por otra cinta. Después se colocan en cajas de cinco kilos, se pesan, se acomodan y se preparan para el almacenamiento. Además, este año incorporó una nueva presentación en bolsas para souvenirs, con el objetivo de ampliar las opciones de venta y sumar otro formato para sus cerezas.

Este año sumó una nueva presentación en bolsas para souvenirs, con otro formato para comercializar sus cerezas. Foto: Franco Urchipía.

La cámara de frío tiene capacidad para unas 2.000 cajas. Sin embargo, suele usarla poco ya que despacha rápidamente la producción: “Esto es como un helado. Vos recibís un helado y lo vendés al otro día. Si no, se te derrite. La cereza no tiene la vida útil de una manzana o una pera y necesita llegar rápido al consumidor”, afirmó.

Producción de cerezas en Roca: cosecha, riego y cuidado de las plantas durante todo el año

La cosecha concentra buena parte de la actividad en unas pocas semanas, pero el cuidado de las plantas continúa durante el resto del calendario. La floración comienza en septiembre y la fruta llega a la madurez hacia noviembre. Después de recolectar, empieza la preparación de la próxima temporada. “Yo ahora termino de cosechar para diciembre y ya empezamos otra vez. Hay que fertilizar para que la planta empiece a guardar reservas para cuando el año que viene arranque”, explicó.

El sistema de aspersión forma parte de las herramientas que utiliza para proteger los cerezos de las heladas. Foto: Franco Urchipía.

El riego por goteo es parte del manejo cotidiano y cuenta, además, con un sistema de aspersión para proteger las plantas de las heladas. Lo activa desde septiembre y durante la primavera. También busca mantener los árboles sanos mediante la nutrición y el cuidado permanente. “Acá no le ponemos cosas raras. Las plantas lo único que quieren es comida. Y si están sanas no se abichan”, explicó.

Durante la cosecha se incorporan alrededor de 40 trabajadores, entre quienes recolectan y quienes acondicionan la fruta. El equipo permanece entre 25 y 40 días. Para Calixto, conseguir personal para una temporada tan corta requiere organización, aunque cuenta con un grupo que vuelve cada año. “Tenemos un plantel de gente que lo traemos hace varios años y tienen prioridad ellos primero que nadie”, señaló.

Calixto desea continúa con la producción a la que ya le dedicó más de 20 años de su vida. Foto: Franco Urchipía.

También destaca que la cereza aparece en un momento en que otras actividades frutícolas todavía no necesitan tanta mano de obra. “En esta época no tenés en las chacras grandes de pera y manzana. La pera no pasa nada, hay que esperar; la manzana igual, el durazno todavía no empezó. Es un bache que tiene, entonces la cereza les cae bien a la gente”, explicó.

Cuando empezó, recuerda, había alrededor de 10 pequeños productores de cerezas en Roca. Hoy es uno de los pocos que continúa en la zona con una producción de esa escala. La actividad exige sostener durante 12meses los ingresos que se generan en apenas unas semanas, una ecuación difícil para los establecimientos chicos. Pero Calixto sigue apostando al cultivo que eligió hace 25 años. “El que tiene chacra, además de gustarle, tiene un sentimiento, un amor que tiene por la tierra”, sostuvo.

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