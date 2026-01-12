Brigadista lucha por su vida tras el incendio en El Hoyo: tiene el 54% del cuerpo quemado, pero el parte médico es alentador

En medio del desastre forestal que golpea a la Comarca Andina, la atención de la región está puesta en la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital Dr. Ramón Carrillo. Allí, un brigadista de 42 años lucha por su vida tras haber sido alcanzado por las llamas en el frente de Puerto Patriada.

Tras horas de máxima incertidumbre, el último parte médico trajo un respiro de esperanza: el brigadista, Manuel Hidalgo, muestra una «buena evolución» y el equipo médico decidió retirarle la asistencia mecánica respiratoria, según informaron fuentes médicas a Diario RÍO NEGRO. A pesar de este gran paso, el cuadro general sigue siendo de cuidado extremo debido a que el fuego afectó el 54% de su superficie corporal.

El retiro del respirador confirma que sus pulmones están respondiendo, permitiéndole oxigenar por sus propios medios. Especialistas en Cirugía Plástica realizan un seguimiento minucioso de las quemaduras para evitar infecciones y planificar las cirugías reconstructivas que vendrán.

Los médicos del hospital de Bariloche establecieron que, si el paciente logra sostener esta estabilidad durante las próximas 72 horas, podrá abandonar la terapia intensiva para pasar a una sala de cuidados intermedios.

El operativo cuenta hoy con un total de 565 personas movilizadas en la zona de Puerto Patriada y El Hoyo. Este número se compone de la siguiente manera:

195 brigadistas nacionales: Enviados por el Servicio Nacional de Manejo del Fuego (SNMF), según confirmó el vocero Manuel Adorni.

Enviados por el Servicio Nacional de Manejo del Fuego (SNMF), según confirmó el vocero Manuel Adorni. 78 refuerzos recientes: 63 del ETAC de Córdoba y 15 de la Brigada Nacional NEA.

del ETAC de Córdoba y de la Brigada Nacional NEA. 292 efectivos provinciales y de apoyo: Personal del SPMF de Chubut, brigadistas del SPLIF (Río Negro) y servicios de Neuquén, sumados a bomberos voluntarios y logística local.

El despliegue aéreo coordinado por Nación es de 15 medios aéreos en total para la región: