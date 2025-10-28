Budín de naranja sin gluten: receta fácil y deliciosa para disfrutar en casa
Una receta fácil, aromática y sin gluten para disfrutar en el desayuno o la merienda.
Lista de Ingredientes
premezcla sin gluten: 200 gramos
azucar: 150 gramos
aceite neutro: 60 ml
huevos: 3
leche: 130 ml
polvo de hornear: 1 cucharada
naranja: ½ taza de jugo natural
azucar glass: para el glaseado
El aroma a naranja recién rallada es sinónimo de hogar y de tardes compartidas. Este budín de naranja sin gluten reúne lo mejor de la repostería casera: una miga suave, un sabor cítrico que enamora y la ventaja de ser apto para celíacos o para quienes prefieren evitar el gluten.
Fácil de preparar y con ingredientes simples, se convierte en una opción perfecta para acompañar el mate, el café o una infusión caliente. El toque final —un glaseado hecho con jugo natural de naranja— le da brillo, humedad y un sabor extra que realza cada porción.
Preparación paso a paso
- Precalentar el horno a 180 °C y enmantecar un molde para budín.
- En un bowl, mezclar los ingredientes secos: harina sin gluten, polvo de hornear, sal y azúcar.
- En otro recipiente, batir los huevos con el aceite, el jugo y la ralladura de naranja hasta integrar.
- Incorporar los líquidos a los secos, agregando la leche poco a poco hasta lograr una mezcla homogénea.
- Verter la preparación en el molde y hornear durante 35 a 40 minutos, o hasta que al pinchar con un palillo salga limpio.
- Dejar entibiar y preparar el glaseado de naranja mezclando el azúcar impalpable con el jugo hasta obtener una textura fluida pero espesa.
- Cubrir el budín con el glaseado y dejar reposar unos minutos para que tome brillo y consistencia.
Tips de expertos:
Si querés una versión más liviana, podés reemplazar parte del aceite por yogur natural o usar harina de almendras para darle un toque más húmedo y aromático.
