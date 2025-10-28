Budín de naranja sin gluten: receta fácil y deliciosa para disfrutar en casa

Lista de Ingredientes premezcla sin gluten: 200 gramos azucar: 150 gramos aceite neutro: 60 ml huevos: 3 leche: 130 ml polvo de hornear: 1 cucharada naranja: ½ taza de jugo natural azucar glass: para el glaseado

El aroma a naranja recién rallada es sinónimo de hogar y de tardes compartidas. Este budín de naranja sin gluten reúne lo mejor de la repostería casera: una miga suave, un sabor cítrico que enamora y la ventaja de ser apto para celíacos o para quienes prefieren evitar el gluten.

Fácil de preparar y con ingredientes simples, se convierte en una opción perfecta para acompañar el mate, el café o una infusión caliente. El toque final —un glaseado hecho con jugo natural de naranja— le da brillo, humedad y un sabor extra que realza cada porción.

Preparación paso a paso

Precalentar el horno a 180 °C y enmantecar un molde para budín.

En un bowl, mezclar los ingredientes secos: harina sin gluten, polvo de hornear, sal y azúcar.

En otro recipiente, batir los huevos con el aceite, el jugo y la ralladura de naranja hasta integrar.

Incorporar los líquidos a los secos, agregando la leche poco a poco hasta lograr una mezcla homogénea.

Verter la preparación en el molde y hornear durante 35 a 40 minutos, o hasta que al pinchar con un palillo salga limpio.

Dejar entibiar y preparar el glaseado de naranja mezclando el azúcar impalpable con el jugo hasta obtener una textura fluida pero espesa.

mezclando el azúcar impalpable con el jugo hasta obtener una textura fluida pero espesa. Cubrir el budín con el glaseado y dejar reposar unos minutos para que tome brillo y consistencia.



Tips de expertos:

Si querés una versión más liviana, podés reemplazar parte del aceite por yogur natural o usar harina de almendras para darle un toque más húmedo y aromático.

Imagen generada con IA.