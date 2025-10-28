ESCUCHÁ RN RADIO
Sociedad

Budín de naranja sin gluten: receta fácil y deliciosa para disfrutar en casa

Una receta fácil, aromática y sin gluten para disfrutar en el desayuno o la merienda.

Redacción

Por Redacción

Lista de Ingredientes

premezcla sin gluten: 200 gramos

azucar: 150 gramos

aceite neutro: 60 ml

huevos: 3

leche: 130 ml

polvo de hornear: 1 cucharada

naranja: ½ taza de jugo natural

azucar glass: para el glaseado

El aroma a naranja recién rallada es sinónimo de hogar y de tardes compartidas. Este budín de naranja sin gluten reúne lo mejor de la repostería casera: una miga suave, un sabor cítrico que enamora y la ventaja de ser apto para celíacos o para quienes prefieren evitar el gluten.

Fácil de preparar y con ingredientes simples, se convierte en una opción perfecta para acompañar el mate, el café o una infusión caliente. El toque final —un glaseado hecho con jugo natural de naranja— le da brillo, humedad y un sabor extra que realza cada porción.

Preparación paso a paso

  • Precalentar el horno a 180 °C y enmantecar un molde para budín.
  • En un bowl, mezclar los ingredientes secos: harina sin gluten, polvo de hornear, sal y azúcar.
  • En otro recipiente, batir los huevos con el aceite, el jugo y la ralladura de naranja hasta integrar.
  • Incorporar los líquidos a los secos, agregando la leche poco a poco hasta lograr una mezcla homogénea.
  • Verter la preparación en el molde y hornear durante 35 a 40 minutos, o hasta que al pinchar con un palillo salga limpio.
  • Dejar entibiar y preparar el glaseado de naranja mezclando el azúcar impalpable con el jugo hasta obtener una textura fluida pero espesa.
  • Cubrir el budín con el glaseado y dejar reposar unos minutos para que tome brillo y consistencia.

Tips de expertos:

Si querés una versión más liviana, podés reemplazar parte del aceite por yogur natural o usar harina de almendras para darle un toque más húmedo y aromático.

Imagen generada con IA.


