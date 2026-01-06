Buscan a un hombre en San Antonio Este: un kayak similar al suyo apareció abandonado

Un hombre es buscado en San Antonio Este luego de que la propietaria del departamento que alquilaba denunciara que no apareció para entregar el inmueble. En paralelo, Prefectura halló un kayak similar al suyo abandonado a unos mil metros de la costa y se activó un operativo.

El hombre fue identificado como Pablo Alejandro Morell Corrales, de 55 años y nacionalidad argentina.

Es oriundo de Villa Gesell. Según los datos aportados, mide aproximadamente 1,75 metros, es de contextura delgada, tiene ojos azules y cabello castaño oscuro entrecano, corto arriba y rapado a los costados. Al momento de su desaparición, se desconoce qué vestimenta llevaba. El último registro lo ubica el 3 de enero, alrededor de las 20.30, en la zona conocida como La Almeja Loca.

El fiscal Gustavo Arbués explicó que la denuncia se realizó «en horas de la tarde, cuando la propietaria advirtió que el inquilino no apareció para entregar el departamento». La mujer, además, obtuvo información de que el hombre tenía un kayak y consultó en Prefectura Naval, donde le confirmaron que el domingo fue hallada una embarcación similar, sin ocupantes, a unos mil metros de la costa.

Desde entonces, trabajan equipos de Prefectura, Policía y personal judicial, con rastrillajes.

