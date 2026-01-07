Búsqueda de un hombre en San Antonio Este: Policía y Prefectura intensifican el operativo

Tiene 55 años, es oriundo de Villa Gesell y fue visto por última vez en San Antonio Este. Foto: gentileza.

La investigación por la desaparición de un hombre en San Antonio Este continúa activa y bajo coordinación judicial. Desde el Ministerio Público Fiscal informaron que se tomaron declaraciones, se aplicó el protocolo de desaparición de personas y se realizan averiguaciones en distintos puntos de la zona.

También confirmaron que se tomó contacto con su familia y que se trabaja con los datos aportados para reconstruir sus últimos movimientos. La última comunicación registrada con él fue el 3 de enero.

La investigación se inició cuando una mujer denunció que un inquilino debía entregar un departamento y no lo hizo. En paralelo, surgió la información de que el hombre utilizaba un kayak y, horas después, Prefectura reportó el hallazgo de una embarcación similar, a unos mil metros de la costa.

La búsqueda continúa por tierra y por agua, con la participación de Prefectura Naval y la Policía, que recorren sectores costeros y zonas aledañas mientras se analizan testimonios y otros elementos incorporados a la causa.

Quién es la persona buscada

El hombre fue identificado como Pablo Alejandro Morell Corrales, de 55 años, oriundo de Villa Gesell.

Es de contextura delgada, mide aproximadamente 1,75 metros, tiene ojos azules y cabello castaño oscuro entrecano, corto arriba y rapado a los costados.

Se desconoce qué vestimenta llevaba al momento de su desaparición. El último registro lo ubica en la zona de La Almeja Loca, en San Antonio Este.

Cómo colaborar

Las autoridades solicitaron a la comunidad que cualquier dato que pueda resultar útil sea comunicado a: