Buscan a una mujer de 37 años en Roca: fue vista por última vez en diciembre 2025

En Roca se activó una búsqueda para dar con una mujer de 37 años. La Policía de Río Negro compartió la denuncia e informó que la misma fue vista por última vez en diciembre de 2025, es decir hace cuatro meses.

Buscan a una mujer en Roca: quién es, cómo es y dónde avisar

La mujer fue identificada como Yanina Soledad Maripil. Es de Roca, pero el aviso de búsqueda se extendió para toda la región del Alto Valle.

Según las características brindadas por la Policía, tiene:

Contextura física: Delgada.

Delgada. Peso aprox.: 58 Kg.

58 Kg. Estatura: 1,70 metros.

1,70 metros. Cabello: Largo hasta los hombros, teñido rojizo.

Largo hasta los hombros, teñido rojizo. Tez: Blanca.

Blanca. Ojos: Marrón oscuro.

Marrón oscuro. Señas particulares: * Posee una cicatriz en el pómulo izquierdo. Posee lunares en el pómulo derecho y sobre el mentón en el lado derecho.

* Posee una cicatriz en el pómulo izquierdo.

Además aportaron que el día de su desaparición vestía una calza negra, musculosa blanca, zapatillas deportivas negro con azul y llevaba una mochila negra.

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