Murió un nene de 4 años en Chubut: las pericias detectaron lesiones en la cabeza y su madre quedó bajo investigación

En Chubut se abrió una investigación en torno a la misteriosa muerte de un nene de tan solo 4 años. El caso se registró el pasado domingo de Pascuas, cuando el pequeño ingresó de urgencia al hospital Regional de Comodoro Rivadavia.

Los médicos informaron que el nene había sufrido un paro cardiorrespiratorio. Para esclarecer la causa, se realizaron pericias sobre el pequeño y fuentes judiciales adelantaron que el resultado preliminar detectó la presencia de lesiones internas en la cabeza. La madre del pequeño quedó en la mira por lo ocurrido.

La muerte de un nene de 4 años conmociona a Comodoro Rivadavia: cómo inició el caso

El nene se llamaba Ángel y tenía solo cuatro años. Vivía en una zona de quintas en Comodoro Rivadavia y el domingo a la mañana comenzó a registrar problemas respiratorios.

Los médicos que los asistieron indicaron que sufrió un paro cardiorrespiratorio y a la guardia del nosocomio ya había ingresado en estado crítico por ello lo dejaron internado. El jefe de Pediatría del hospital regional, Luis Cisneros, comentó que se le hizo la «reanimación cardiopulmonar avanzada» y respondió desde el «punto de vista circulatorio, recobrando ritmo cardíaco, pero nunca recuperó lo respiratorio».

El pediatra indicó que el pequeño fue un «paciente en estado crítico que nunca respondió» durante sus horas en terapia intensiva y lamentablemente, pese a los esfuerzos, murió poco antes de la medianoche del domingo.

En primera instancia, Cisneros había indicado: «El causal de muerte es totalmente desconocido. Por eso el cuerpo va a autopsia; habrá que esperar los resultados para tener algún otro dato». Sin embargo en las últimas horas, fuentes judiciales adelantaron que las primeras pericias forenses realizadas sobre el cuerpo encontraron la presencia de lesiones internas en la cabeza.

Las mismas fuentes subrayaron que aún no está el informe final de la autopsia, pero el hallazgo preliminar introdujo un elemento central en la investigación ya que profundiza la hipótesis sobre cómo pudo haber ocurrido la muerte del niño y si hubo o no intervención de terceros.

La madre del nene bajo investigación: hace poco había iniciado su proceso de revinculación

La madre biológica del nene de 4 años quedó en el centro de la investigación. El miércoles se allanó su vivienda donde la mujer vive con su actual pareja.

Según la información revelada por medios locales, en noviembre la madre había iniciado el proceso de revinculación con su hijo y por ello cuando ocurrió el trágico episodio, el pequeño se encontraba bajo su cuidado. En los próximos días se había previsto una audiencia sobre el futuro de esta revinculación, la pareja del padre biológico del nene, Lorena Andrade, esperaba que Ángel pudiera volver a vivir con ellos.

Andrade en medio de la angustia y en diálogo con medios televisivos de Comodoro Rivadavia, apuntó contra la madre biológica y fue quien sembró las sospechas de posible maltrato por las que se avanzó con la investigación.

La mujer se definió como la «madre de crianza» del nene que, según su declaración, fue abandonado por la madre biológica cuando cumplió un año y medio.

Lorena Andrade relató que cuando se enteraron que el pequeño había ingresado al hospital, se acercaron de inmediato al lugar y remarcó que en cambio la madre «se fue y se quedó en su casa». «Lo llevó muerto, lo dejó tirado como un perro y se fue a su casa», apuntó y agregó que durante tres meses la acusada puso una perimetral que les impidió acercarse al nene.

El entorno del padre de Ángel también apuntó contra la pareja de la madre biológica quienes aseguran que consideraba al «nene como un estorbo».

Por otra parte, el Ministerio Público Fiscal informó que la fiscalía tomó intervención «con la denuncia del padre del menor» y por esto se realizaron «las primeras medidas de investigación, se le ha dado intervención al Cuerpo Interdisciplinario Forense». Indicaron que también «se están llevando adelante medidas de comprobación directa para saber cuál fue la causa de muerte de este menor, como también la responsabilidad de alguna persona».

Con información de ADNSur