El hermano de Manuel Adorni cambió su declaración jurada: sumó una millonaria herencia y corrigió el valor de sus propiedades

Este lunes 17 de mayo, el diputado Francisco Adorni -hermano del jefe de Gabinete, Manuel Adorni– realizó modificaciones en su declaración jurada en medio de la investigación judicial en su contra por enriquecimiento ilícito y lavado de activos.

El legislador bonaerense por La Libertad Avanza reveló información que anteriormente había omitido ante la Oficina Anticorrupción cuando ingresó al Estado.

Según rectificó Adorni, sumo una herencia de 21 millones de pesos que antes se desconocía, como así también revalorizó su tanto su casa en City Bell como el crédito hipotecario que contrajo con el Banco Provincia.

Con respecto a la herencia, si bien figura en la última actualización como «dinero efectivo en el país», Adorni evitó precisar su origen. Desde Infobae consultaron si correspondía al fallecimiento de su padre, Jorge Adorni, en el año 2002, pero no tuvieron respuestas.

Asimismo, uno de los principales focos de atención para los investigadores es el crédito, el cual despierta las mayores sospechas en torno al patrimonio del ex funcionario del Ministerio de Defensa.

El caso por el cual Francisco Adorni está imputado corre por una vía separada del caso de su hermano, y está a cargo del fiscal federal Guillermo Marijuán y el juez Daniel Rafecas, quien ya ordenó el levantamiento del secreto fiscal y bancario.

Con información de Infobae.

Pasaron casi dos semanas de cuando Milei afirmó que Adorni tenía «lista» su declaración jurada: el rol de la herencia

El pasado miércoles 6 de mayo, la presidenta del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, exigió que Manuel Adorni esclareciera su situación patrimonial lo antes posible. A los pocos minutos, y desde Estados Unidos, el presidente Javier Milei salió en una llamada telefónica en defensa de su jefe de ministros y aseguró que ya tenía lista su declaración jurada.

“Es que en realidad Bullrich spoileó lo que iba a hacer Manuel. Tiene todo listo para presentarse”, sostuvo el jefe de Estado hace casi dos semanas.

Desde entonces, no hubo novedades sobre la declaración jurada de Adorni. «Estamos todos esperando», lanzó este martes la vicepresidenta Victoria Villarruel desde Rosario.

A falta de explicaciones, aprincipios de mayo el entorno de Adorni había dejado trascender que el ministro explicaría, al menos parcialmente, su vertiginoso nivel de vida justificando el ingreso de fondos provenientes de una herencia de su padre, fallecido hace más de dos décadas, en 2002.

De acuerdo con la información obtenida por el portal Infobae, en el registro público del juicio sucesorio universal del padre de Adorni solo figuran dos bienes: un departamento y un terreno, ambos ubicados en la ciudad de La Plata.

Los documentos oficiales indican que el jefe de Gabinete no habría heredado la totalidad del terreno, sino únicamente el 33%, compartiendo el resto con su madre y su hermano Francisco (también nombrado en el Estado).

En cuanto al departamento platense -ubicado en la calle 48-, el funcionario lo puso a la venta recientemente por US$ 95.000, en medio del escándalo judicial. Llamativamente, en su declaración jurada de 2024, Adorni consignó que era dueño del 100% de esta propiedad bajo la figura de «donación».

El 19 de octubre de 2018, Adorni se refirió a la herencia en su cuenta de X (ex Twitter), con un mensaje a la dirigencia política: “A los políticos: en 2002 murió mi papá y heredé su casa. Ahí me enteré sobre una hipoteca impaga desde 1996. Tarde años en arreglar todo, con mucho esfuerzo. Si hubiese creído que todo se solucionaría sólo porque soy bueno y simpático, hoy no tendría nada: hubiese perdido todo”.

A los políticos: en 2002 murió mi papá y heredé su casa. Ahí me enteré sobre una hipoteca impaga desde 1996. Tarde años en arreglar todo, con mucho esfuerzo. Si hubiese creído que todo se solucionaría sólo porque soy bueno y simpático, hoy no tendría nada: hubiese perdido todo. — Manuel Adorni (@madorni) October 19, 2018

En la Justicia, y ante la Oficina Anticorrupción, Adorni deberá justificar lo que hasta ahora evitó precisar: cómo hizo para comprar un departamento en Caballito y una casa en un exclusivo country que remodeló a nuevo, obra por la cual (según testificó bajo juramento el contratista Matías Tabar y que comprobó la fiscalía más adelante) desembolsó US$ 245.000 en efectivo.

A esto se suma la necesidad de explicar los múltiples y costosos viajes familiares a Aruba, Madrid, Nueva York, Gualeguaychú y el Llao Llao en Bariloche.