Encontraron el cuerpo de un hombre en el río Negro: investigan la identidad y la causa de muerte

Prefectura encontró este martes el cuerpo de una persona en el río Negro. El comisario Gustavo Rodríguez, confirmó a Diario RÍO NEGRO que se trata de un hombre, pero hasta el momento no lograron identificarlo. El hallazgo se produjo en el kilómetro 58, cerca de la balsa de Guardia Mitre.

Cuerpo hallado en el río Negro: lo que se sabe de la investigación

Fuentes de la Fiscalía precisaron a este medio que el cuerpo fue encontrado del lado de Conesa y se produjo en el contexto de un rastrillaje que se realizaba para responder a dos denuncias.

Detallaron que la primera denuncia se relaciona con la desaparición de un joven de 20 años identificado como Carlos Alberto Tomasini. El mismo es oriundo de Viedma y es buscado por su familia desde el 8 de octubre.

En tanto la segunda denuncia responde a una «causa de abigeato» por la cual se busca a un prófugo quien aparentemente se escapó a través del río y hasta el momento, no fue hallado.

Desde el Ministerio aclararon que el personal está trabajando para retirar el cuerpo del agua, por lo tanto aún no se pudo determinar la edad del hombre. Además resaltó que se dispuso la realización de la autopsia, la cual se hará el miércoles, para determinar causas de muerte y la identidad.

Buscan a un joven de 20 años en Viedma

El comisario, Gustavo Rodríguez, informó que en la región donde fue hallado el cuerpo, sólo hay una búsqueda activa de persona desaparecida y pertenece a Carlos Alberto Tomasini.

Tomasini es un joven de 20 años que fue denunciado como desaparecido por su familia. Según la información aportada, fue visto por última vez el 8 de octubre cuando salió de su casa ubicada en el barrio San Martín.

El joven, al momento de su desaparición, vestía una camisa negra, un pantalón jeans azul y unas zapatillas.

Carlos Alberto Tomasini.

Las autoridades solicitaron que ante cualquier información se acerquen a la comisaría más cercana, se comuniquen al 911 o al 2920505433.