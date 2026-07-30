Buscan reducir la brecha digital con talleres gratuitos para adultos mayores en Bariloche

Los talleres se dictan los miércoles en el barrio Malvinas y, jueves y viernes en el Centro de Formación Profesional. Foto: archivo

Con el desafío de disminuir la brecha tecnológica, la Dirección de Promoción Social de Bariloche avanza con talleres sobre el uso del teléfono celular y las tecnologías destinados a los adultos mayores. La idea es generar mayor autonomía ya que actualmente, a muchos servicios solo se accede por vía digital.

Agustina Osorio, técnica de la Dirección de Promoción Social, explicó que una ordenanza aprobada en 2023 establece el acceso a internet para personas mayores. «No solo debe haber talleres de capacitación respecto al uso de tecnologías para grupos de personas mayores sino que la Municipalidad debe financiar el acceso a la conexión de wifi para centros, por ejemplo», mencionó. Puso como ejemplo que muchos grupos proponen actividades recreativas y hoy, «para pasar una película necesitan acceso a internet».

Pero además, puntualizó, necesitan entender cómo descargarse las aplicaciones de las obras sociales, o sacar un turno médico, autorizar un medicamento, o bien hacer alguna gestión bancaria.

«Arrancamos con estos talleres en varios centros de jubilados el año pasado y en esta oportunidad, lo llevamos a diferentes puntos para que sean abiertos. La idea es reducir esta brecha tecnológica con el uso de celular porque todos tienen algún dispositivo que usan, ya sea más viejo, más nuevo, con más o menos memoria«, indicó Osorio.

El objetivo de los encuentros es que los adultos mayores aprendan a usar el celular con «seguridad, de la manera más práctica»: que sepan desde ampliar la letra por sí mismos o configurar el dispositivo para que no se llene la memoria con fotos. O bien prevenir estafas. «Muchas veces, nos dicen: ‘Esto me lo hace mi nieta’, ‘Le pedí a mi vecina que me ayude con un turno de Pami’. La idea es que le pierdan miedo al celular, que aprendan a usarlo ya sea para su vida cotidiana y estar en contacto con amigos y porque la falta de acceso a la tecnología limita el acceso a un derecho», indicó y puso como ejemplo que hoy, «hay muchos servicios que ya no admiten la cuestión presencial».

Este tipo de talleres se llevan a cabo los miércoles de 14.30 a 16.30 en el centro de salud Ojos de Agua, en el barrio Malvinas, al sur de Bariloche (son 12 encuentros que luego, se trasladan a otras zonas); los jueves y viernes, en el mismo horario, se ofrecen en el Centro de Formación Profesional -en el edificio municipal «Polivalente», en la avenida Juan Marcos Herman y Quaglia, donde no es necesaria la inscripción.

«Por lo general, quienes participan llevan sus inquietudes. Consultan desde cómo adjuntar una foto por WhatsApp o cómo subir algo a su estado hasta cómo usar la Inteligencia Artificial. El tallerista va tomando las demandas que traen. De nada sirve ofrecer un módulo sobre edición si nadie está interesado en usarlo«, expresó Osorio.

«Qué vas a aprender», propone el flyer con los talleres. Leer y enviar mensajes de texto y audios, sacar fotos y compartirlas por WhatsApp, buscar y guardar contactos, hacer y atender llamadas y videollamadas, conectarse a internet y entender cómo funciona. «Acompañamiento cercano y respetuoso. Un taller práctico, con tiempo para preguntar, repetir y practicar, sin sentirse juzgado«, aseguran los organizadores.