Inició el operativo de rescate de las víctimas del accidente aéreo en San Juan

Siete personas murieron tras un accidente de un helicóptero en San Juan el miércoles 29 de julio, en una zona de difícil acceso del Parque Provincial Ischigualasto. Debido a las condiciones geográficas del sector, se puso en marcha el operativo de recuperación de los cuerpos.

Las condiciones climáticas y las pocas horas de luz que quedaban complicaron las tareas de búsqueda en el mismo día del suceso. Un grupo de rescatistas acudió a la zona para pasar la noche e iniciar las operaciones en la madrugada.

Debido al impacto y las llamas generadas, los siete ocupantes del vehículo murieron en el lugar. Los equipos de emergencia avanzaron en el acondicionamiento y resguardo de las víctimas para iniciar el complejo trayecto de regreso a pie con los cuerpos en camillas.

La investigación penal sobre el hecho quedó radicada en la órbita de la justicia federal bajo la conducción del fiscal Francisco Maldonado. Mientras tanto, la estructura principal de la aeronave permanecerá resguardada en la zona del choque hasta que los peritos de la Junta de Seguridad en el Transporte concluyan el relevamiento de campo.

Para agilizar el traslado hacia los vehículos de la Morgue Judicial, las autoridades no descartaron la posibilidad de sumar un helicóptero de emergencias con base en el departamento de Valle Fértil.

Accidente aéreo en San Juan: cómo inició la operación de rescate de los restos

El despliegue comenzó a la medianoche con el traslado de unidades 4×4 de Gendarmería Nacional hasta el ingreso de la reserva natural, punto a partir del cual el terreno impidió continuar en vehículos.

Cerca de las 3 de la mañana, los rescatistas iniciaron una exigente caminata a pie de 15 kilómetros cargando camillas y equipamiento pesado, una travesía que demoró alrededor de tres horas hasta alcanzar la zona exacta donde cayó la aeronave.

Al arribar al lugar entre las 6:30 y las 7 de la mañana, el personal comenzó con los trabajos preliminares de preservación de la escena del hecho. Los especialistas realizaron tareas de medición, fotografía y relevamiento de la posición del helicóptero, así como la inspección detallada de los restos materiales antes de proceder con el manejo de las víctimas.

Durante las primeras inspecciones se logró ubicar los restos mortales, constatando que la mayoría se encontraban en el interior de la aeronave. El helicóptero presentaba daños severos debido a la magnitud del impacto, en un sector de terreno llano con vegetación autóctona pero fuertemente encajonado por las sierras circundantes.

Una vez completado el operativo de extracción a pie, los restos de las siete víctimas serán trasladados formalmente a la Morgue Judicial de la ciudad de San Juan para llevar a cabo las autopsias correspondientes.

Cómo fue el accidente aéreo de San Juan donde murieron los ocupantes del helicóptero

El siniestro ocurrió en el Campo Caballo Anca, un predio fiscal de casi 64.000 hectáreas ubicado entre los departamentos sanjuaninos de Jáchal y Valle Fértil. Las características del terreno dificultaron el avance de los equipos que participaron del operativo.

La aeronave involucrada en el siniestro es un modelo Bell 412EP de matrícula argentina LV-KGR, equipado con dos turbinas Pratt & Whitney. Este tipo de unidad, habitualmente destinada a tareas de transporte, evacuación sanitaria y combate de incendios, había sido contratada por la Agencia Federal de Emergencias para brindar una capacitación de tres días en manejo del fuego.

La Agencia Federal de Emergencias, dependiente del ministerio de Seguridad, informó que las causas del accidente son materia de investigación. Una vez retirados los restos y al obtener información de la computadora del vehículo, se procederá a descubrir las causas del suceso.

Con información de Infobae