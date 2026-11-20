CALF abrió una sucursal en el Parque Industrial de Neuquén: dirección, horarios y qué trámites se pueden hacer
La cooperativa suma un nuevo punto de atención para que los asociados del sector no tengan que viajar al centro. Atiende de lunes a viernes, de 8 a 15.
La Cooperativa CALF abrió una nueva sucursal comercial en el Parque Industrial de Neuquén, con el objetivo de descentralizar la atención y acercar sus servicios a los asociados que viven o trabajan en esa zona de la ciudad.
En la nueva oficina se pueden hacer los mismos trámites y gestiones que en las oficinas comerciales del centro, sin necesidad de recorrer grandes distancias. Según informó la cooperativa, la iniciativa apunta a optimizar los tiempos y facilitar el acceso a los servicios.
Dónde queda y en qué horario atiende la nueva sucursal de CALF
- La sede está ubicada en calle C3, esquina Enrique Mosconi, en el Parque Industrial de Neuquén.
- El horario de atención es de lunes a viernes, de 8 a 15.
Qué trámites se pueden hacer en la sucursal del Parque Industrial
La sucursal ofrece:
- Atención personalizada.
- Asesoramiento sobre gestiones comerciales.
- Pagos presenciales.
- Consultas sobre las distintas unidades de la cooperativa.
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