La nueva sucursal comercial de CALF está en calle C3 y Enrique Mosconi, en el Parque Industrial de Neuquén. (foto: gentileza)

La Cooperativa CALF abrió una nueva sucursal comercial en el Parque Industrial de Neuquén, con el objetivo de descentralizar la atención y acercar sus servicios a los asociados que viven o trabajan en esa zona de la ciudad.

En la nueva oficina se pueden hacer los mismos trámites y gestiones que en las oficinas comerciales del centro, sin necesidad de recorrer grandes distancias. Según informó la cooperativa, la iniciativa apunta a optimizar los tiempos y facilitar el acceso a los servicios.

Dónde queda y en qué horario atiende la nueva sucursal de CALF

La sede está ubicada en calle C3, esquina Enrique Mosconi , en el Parque Industrial de Neuquén.



, en el Parque Industrial de Neuquén. El horario de atención es de lunes a viernes, de 8 a 15.



Qué trámites se pueden hacer en la sucursal del Parque Industrial

La sucursal ofrece: