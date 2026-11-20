La Ruta Provincia N°6 fue escenario de un siniestro vial este viernes 20 de noviembre. En horas de la madrugada se registró un vuelco que dejó como resultado dos heridos, uno de ellos sufrió lesiones más graves por las que tuvo que ser trasladado de urgencia al hospital de Rincón de los Sauces.

Vuelco en la Ruta 6: lo que se sabe del hecho y el herido grave

De acuerdo con la información brindada por los Bomberos Voluntarios de Rincón de los Sauces, el siniestro se registró minutos antes de las 3 de la madrugada. El cuartel intervino tras recibir un llamado del hospital local que solicitaba asistencia por un «accidente vehicular».

El hecho ocurrió sobre la Ruta 6, en el sector donde finaliza la bicisenda. Al arribar al sitio, constataron que ya trabajaba personal policial, el cual confirmó a partir de las primeras pericias que se trató de un vuelco sin terceros involucrados.

En el auto protagonista del siniestro viajaban dos hombres: uno de ellos sufrió heridas de gravedad y fue trasladado al hospital local. Si bien se desconoce su evolución actual, se resaltó que su cuadro era delicado.

En tanto, el segundo ocupante presentó lesiones leves; tras recibir las primeras curaciones y ante la falta de otra ambulancia disponible, fue derivado al nosocomio en un móvil policial.

En el operativo participaron efectivos policiales, personal de salud y bomberos voluntarios.