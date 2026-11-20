MasterChef Celebrity volvió a convertirse en uno de los grandes protagonistas de la televisión argentina. Durante la emisión del jueves 19 de noviembre, el programa conducido por Wanda Nara sorprendió a los participantes con una propuesta gastronómica inspirada en Medio Oriente, que exigió precisión, creatividad y capacidad para trabajar bajo presión.

La competencia, que transita su octava semana, atraviesa una etapa cada vez más exigente. Después de una gala de eliminación en la que el jurado decidió que ningún participante abandonara las cocinas, los famosos saben que cualquier error puede complicar su continuidad.

MasterChef Celebrity: qué pasó en la gala del jueves 19 de noviembre

La nueva emisión tuvo como protagonista a la gastronomía árabe. Los participantes debieron preparar un plato tradicional compuesto por falafel, pan pita, vegetales y salsa de yogur.

El desafío tenía una dificultad particular: debían elaborar los distintos componentes de la preparación en apenas 60 minutos, respetando las técnicas y los sabores característicos de esta cocina.

Los famosos tuvieron que organizar sus tiempos para conseguir una buena cocción, una presentación atractiva y el equilibrio adecuado entre los ingredientes.

Entre los participantes que afrontaron el desafío estuvieron Luck Ra, Marta Fort, China Ansa, Campi, Grego Rossello, Karina Mazzocco, Nazareno Casero, Pablo Migliore y Mike Amigorena.

Un ex MasterChef regresó como invitado especial

La gala también contó con la presencia de Claudio «El Turco» Husaín, quien regresó a las cocinas del reality para acompañar a los participantes.

El exfutbolista, que había alcanzado el cuarto puesto en la edición anterior, participó como invitado especial durante la noche dedicada a la gastronomía de Medio Oriente.

Su presencia aportó un condimento diferente a una prueba que exigía concentración y conocimientos culinarios.

Por su parte, Mike Amigorena contó con una ventaja especial gracias a la medalla plateada que había conseguido anteriormente.

El actor tuvo acceso a dos recetas de referencia, una para el pan pita y otra para el falafel, aunque debía desplazarse hasta una mesa para consultarlas.

Cómo le fue a MasterChef Celebrity en el rating del jueves 19 de noviembre

Además de los desafíos gastronómicos, MasterChef Celebrity volvió a imponerse en la competencia por el rating.

Según los datos difundidos por Radio Mitre, el programa alcanzó 11,1 puntos de audiencia a las 22:32, lo que le permitió ubicarse en el primer lugar de su franja horaria.

En ese mismo momento, la competencia televisiva registraba los siguientes números:

MasterChef Celebrity (Telefe): 11,1 puntos.

11,1 puntos. Es mi sueño (eltrece): 5,8 puntos.

5,8 puntos. BTV: 2,3 puntos.

2,3 puntos. Bienvenidos a ganar: 1,8 puntos.

De esta manera, el reality conducido por Wanda Nara mantuvo una diferencia importante frente a sus competidores y reafirmó su protagonismo en el horario central.

MasterChef Celebrity se acerca a una nueva eliminación: qué cambió en la competencia

La octava semana del certamen comenzó con una advertencia del jurado, integrado en las últimas galas por Germán Martitegui, Damián Betular y Maru Botana.

Después de que se decidiera no eliminar a ningún participante durante la gala del martes 17 de noviembre, los chefs anticiparon que las próximas evaluaciones serían más exigentes.

En aquella instancia, Edith Hermida y Rocío Robles habían quedado entre las participantes con los desempeños más débiles, pero ambas lograron continuar en el programa.

La decisión sorprendió a los famosos y modificó momentáneamente el desarrollo habitual de la competencia.

Ahora, con nuevas pruebas y desafíos cada vez más complejos, los participantes deberán demostrar que pueden superar las exigencias del jurado para mantenerse en carrera.

Cuándo y dónde ver MasterChef Celebrity

MasterChef Celebrity se emite por Telefe, con la conducción de Wanda Nara.

El programa reúne a figuras del espectáculo, la música, el deporte y los medios de comunicación, que deben demostrar sus habilidades culinarias frente a un jurado profesional.

A medida que avanza la temporada, la competencia se vuelve más intensa y los participantes buscan asegurar su lugar en las próximas instancias del certamen.