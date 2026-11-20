Las oportunidades de desarrollo económico, generación de empleo y crecimiento que el proyecto Argentina LNG puede representar para los trabajadores y las empresas de Viedma y el Valle Inferior fueron destacadas por Marco Magnanelli, secretario de Desarrollo Económico, Producción y Turismo del municipio, durante su participación en la audiencia pública desarrollada en Sierra Grande.

Entre las distintas obras proyectadas la empresa YPF estima la generación de unos 20.000 puestos de trabajo, entre directos, indirectos e inducidos; y allí se centra el interés por el impacto que esta demanda laboral puede tener sobre las familias de Viedma, así como en la capacidad productiva y empresarial de la ciudad y del Valle Inferior.

Marco Magnanelli, secretario de Desarrollo Económico, Producción y Turismo de Viedma participó en la audiencia. Foto: gentileza.

Durante la intervención Magnanelli destacó que una obra de estas características no solamente requerirá miles de trabajadores, sino también una enorme cantidad de materiales, transporte, logística, servicios técnicos y profesionales, alimentación y una amplia red de proveedores que podrá involucrar a empresas de distintos puntos de la provincia.

«Detrás de cada gran inversión hay cientos de oportunidades para nuestras empresas. El desafío es que los trabajadores y las pymes rionegrinas sean protagonistas de este proceso y que las capacidades que se desarrollen permanezcan en nuestra provincia mucho después de finalizada la construcción», indicó el funcionario.

Magnanelli recordó el trabajo desarrollado en el municipio para identificar las capacidades del sector privado y facilitar su vinculación con las nuevas demandas industriales: «Viedma no está esperando que las oportunidades lleguen por sí solas. Estamos trabajando para que nuestras empresas puedan prepararse, mejorar sus capacidades y participar de esta nueva etapa productiva de Río Negro».

Finalmente, sostuvo que el impacto más inmediato de esta inversión estará en el trabajo y la actividad económica que se generarán durante los próximos años, pero que sus beneficios también podrán trascender la etapa de construcción y traducirse en nuevas capacidades productivas para la región.

«Queremos que esta inversión deje mucho más que infraestructura energética. Queremos que deje trabajo, conocimiento, nuevas empresas y una matriz productiva más fuerte», concluyó.