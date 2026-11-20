San Martín de los Andes será sede de la Primera Semana del Instituto Nacional Tecnológico Agropecuario (INTA), una propuesta abierta a la comunidad con la que el instituto se prepara para celebrar sus 70 años y repasar su trabajo junto a productores, comunidades e instituciones del sur neuquino.

Entre el 30 de noviembre y el 5 de diciembre, habrá actividades de campo, charlas, conversatorios y encuentros que mostrarán cómo se produce, se investiga y se convive con el territorio.

El viernes 4 de diciembre, de 10 a 12, la Agencia de Extensión Rural (AER) San Martín de los Andes presentará un video institucional y una muestra que reconstruirá su trayectoria con fotografías históricas, documentos, testimonios y materiales antiguos del instituto. Un código QR permitirá acceder a la totalidad de la producción documental de la agencia en el territorio, con galería fotográfica.

Ese mismo día, de 13 a 17, la celebración se traslada al Camping Amigos de la Naturaleza, donde se presentarán las autoridades, productores, organizaciones y socios estratégicos del territorio. La jornada cerrará con un asado.

El sábado 5, de 10 a 20, la plaza San Martín recibirá la Gran Feria de los Productores de la Agricultura Familiar, con feriantes, artesanos y productores de toda el área de influencia de la Agencia.

Seis senderos temáticos

Durante la semana, se ofrecerán “grandes senderos temáticos”, que combinan exposiciones con las llamadas “tranqueras abiertas” que consiste en visitas a establecimientos y emprendimientos para conocer el trabajo que hacen.

El Sendero de la Ganadería repasará la historia de la actividad en la región sur de Neuquén, de la mano de Pablo Valiña, de la AER. Incluye la veranada de Huaca Mamuil, junto con el Parque Nacional Lanín, la provincia y la participación de familias de las comunidades. Entre las tranqueras abiertas figuran la estancia Tipiliuque, con Nicolás Hanek que explicará el manejo de bolleros y el manejo integral del campo y, la estancia Los Peucos, con sistemas silvopastoriles que combinan producción forestal y ganadera.

El Sendero de la Forestación, a cargo de Gabriel Zalazar del CRUSMA, abordará la actividad industrial y la producción forestal, además de la experiencia de trabajo junto a YPF Forestal. Adriano Arach hablará del arbolado urbano y el ingeniero forestal Adolfo Moretti ofrecerá la charla “Árboles de la Patagonia: un viaje por los bosques del mundo”. Los Peucos también será parte de este recorrido.

El Sendero de la Apicultura tendrá como base el Centro Demostrativo Apícola de la Fundación Cruzada Patagónica, con Pablo Veleda, y visitas a apiarios de la localidad, con actividades demostrativas y productivas.

El Sendero de la Agricultura Familiar y la Soberanía Alimentaria propone una gran diversidad de temas. Carlos Carvallo, de la Red Calisa, planteará la necesidad de democratizar el sistema agroalimentario argentino. También habrá un conversatorio sobre la historia de los agentes sanitarios de la región, con Willy Arrué y Roberto Lacarpia, y exposiciones sobre diseño de agroecosistemas (Miguel Sheridan), avicultura familiar en el sur neuquino (Horacio Cantaro), producción de fruta fina (Emilio Riadigos, del Vivero Humus) y maíces antiguos, con harinas y alfajores (Abel Gómez). La tranquera abierta será el predio de Beatriz Burgos, en Payla Menuco.

El Sendero de las Tecnologías Apropiadas mostrará soluciones sencillas para la vida rural: la bomba de soga de río y el uso de lana de oveja como aislante para viviendas, a cargo de Lucas Zanovelo, del IPAF Patagonia, y los sistemas de agua para la agricultura familiar, y José Luis Zubizarreta, de la AER.

«Con esta primera semana, el INTA busca mostrar su trayectoria y también abrir el diálogo con la comunidad sobre los desafíos productivos y ambientales de la región. La propuesta invita a vecinos, productores y turistas a recorrer el territorio y conocer de cerca a quienes lo trabajan», esbozaron los organizadores.