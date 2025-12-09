Calor, humedad y viento en el Alto Valle este martes: las máximas de 31ºC llegan con fuertes tormentas

El martes llega al Alto Valle acompañado de inestabilidad y mucho calor. Según el Servicio Meteorológico Nacional hoy las lluvias se harán sentir a lo largo de la jornada, al igual que el calor. Por la tarde el viento también dirá presente. Conocé el pronóstico para hoy.

El SMN anuncia un martes con temperaturas que oscilarán entre los 23º C y los 31º C. El viento se mantendrá con velocidades de hasta 22 km/h y por la tarde las ráfagas alcanzarán los 50 km/h.

Sobre las lluvias anuncia chaparrones por la mañana que se transformarán en fuertes tormentas por la tarde. A la noche se esperan tormentas aisladas con actividad eléctrica.

Alerta por tormentas y granizo en Neuquén, Río Negro y siete provincias más

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) volvió a lanzar alertas por diferentes eventos climáticos adversos como tormentas fuertes y posible caída de granizo, fenómenos que impactarán en una gran extensión del territorio nacional durante la jornada de este martes.

El fenómeno de tormentas, con posible caída de granizo y que en algunas zonas subía al nivel naranja, afectará a zonas de casi todo el país. Alcanzaba a regiones del suroeste de la provincia de Buenos Aires; y de Entre Ríos, Corrientes, Misiones, La Pampa, San Luis, Mendoza, Neuquén y Río Negro.

Para esta zona, el SMN indica que el área será afectada por lluvias persistentes y tormentas de variada intensidad, algunas fuertes. Las mismas estarán acompañadas principalmente por precipitaciones abundantes. También pueden incluir ocasionalmente granizo y ráfagas que puntualmente podrían alcanzar los 75 km/h.