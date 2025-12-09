El Alto Valle bajo alerta por tormenta y hasta posibilidad de granizo: ¿a qué hora llega la lluvia?

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por tormentas en Neuquén y Río Negro. La advertencia rige para este martes 9 de diciembre y alcanzará a la región del Alto Valle: A qué hora se esperan las fuertes lluvias.

Según el detalle del pronóstico, para este martes se espera un día con una máxima que alcanzará los 31°C y una mínima de 22°C. De igual manera el fenómeno que marcará la jornada será la tormenta.

El organismo nacional lanzó una alerta e indicó se esperan «tormentas aisladas de variada intensidad, algunas localmente fuertes».

Como parte del temporal, se advirtió frecuente actividad eléctrica, ráfagas de hasta 70 km/h, ocasional granizo y «abundante caída de agua en cortos periodos». «Se esperan valores de precipitación acumulada entre 10 y 25 mm que pueden ser superados localmente», resaltó el SMN.

¿A qué hora llegan las lluvias más fuertes?

Según lo detallado la franja horaria más complicada será durante la tarde y la noche. Aunque hay probabilidad de algunas precipitaciones débiles durante el día, la mayor actividad de la tormenta se registrará a partir de las 18 hs donde la probabilidad de precipitación es del 70%.

Respecto al viento, el mismo ingresará desde el norte. Su velocidad se mantendrá entre los 31 y 41 km/h; y las ráfagas llegarán hasta los 60 km/h.