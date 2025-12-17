El viento puso en alerta a 7 provincias, tres de ellas en la Patagonia: las zonas que registrarán ráfagas de hasta 100 km/h
El Servicio Meteorológico Nacional lanzó una alerta amarilla para este miércoles 17 que afectará distintos puntos del país. Mirá el detalle del pronóstico.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) lanzó una alerta amarilla por viento que regirá durante todo este 17 de diciembre. El temporal alcanzará en total a siete provincias de Argentina, tres de ellas ubicadas en la Patagonia. Mirá el detalle del pronóstico.
El organismo detalló en su comunicado que todas las provincias bajo alerta serán afectadas por vientos que ingresarán desde el sector oeste con velocidades que variarán entre los 45 y 55 km/h. Sin embargo los más preocupante son las ráfagas que podrían alcanzar los 100 km/h.
Alerta por viento: las zonas afectadas
El Servicio Meteorológico Nacional informó que las provincias afectadas, son:
- La Rioja: zona sureste
- San Juan: zona noreste
- Córdoba: zona noroeste
- Buenos Aires: solo se registrará viento el área sur de la provincia
- Chubut: todo el sur de la provincia será alcanzado por la alerta
- Santa Cruz: solo quedó afuera de la alerta la zona noreste
- Tierra del Fuego, en su totalidad
