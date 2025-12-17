Postal inesperada en la Patagonia: los pumas ahora cazan pingüinos y sorprenden a la ciencia

La colonia de pingüinos de Monte León reúne unas 40.000 parejas reproductoras y es monitoreada con tecnología satelital. Foto: Gonzalo Ignazi.

El paisaje del Parque Nacional Monte León de Santa Cruz, sobre el Atlántico, dejó una postal inesperada: los pumas cazando pingüinos de Magallanes. La escena, nunca antes registrada con esta intensidad en la región, expone un cambio profundo en la dinámica natural de la Patagonia costera.

Naturaleza en recuperación: por qué los pumas ahora cazan pingüinos en la Patagonia

El fenómeno fue documentado por un estudio científico publicado en Proceedings of the Royal Society, que analizó cómo la creación del área protegida permitió la recuperación conjunta de grandes carnívoros y aves marinas.

Según explicó Emiliano Donadio a Infobae, “más que una nueva estrategia de los pumas, es una nueva interacción o al menos una interacción inesperada”.

Pumas y pingüinos de Magallanes conviven en el Parque Nacional Monte León. Foto: Mitchell Serota.

En ese sentido, el investigador detalló que durante décadas la persecución de pumas y otros depredadores liberó las costas y favoreció que los pingüinos colonizaran el sector. Pero con la caída de esa presión y la creación del parque, los felinos “se encontraron con una nueva fuente de alimento”.

El área protegida, creada en 2004 a partir de antiguas estancias, alberga hoy unas 40.000 parejas reproductoras de pingüinos. Además, entre 2019 y 2023, collares GPS y cámaras trampa permitieron registrar que los pumas concentran su actividad cerca de las colonias durante la época de cría.

Más pumas en la Patagonia, menos distancia y una convivencia fuera de lo común

De acuerdo con Mitchell Serota, autor principal del trabajo, “la fauna está recolonizando ecosistemas que han cambiado de forma radical”. Los datos muestran que los pumas que cazan pingüinos tienen territorios más pequeños, se mueven menos y se encuentran con mayor frecuencia entre sí.

Esa dinámica derivó en una densidad inédita: entre 13,2 y 13,3 pumas cada 100 kilómetros cuadrados, más del doble que en otras regiones de Sudamérica. Donadio señaló que la interacción, antes considerada “anecdótica”, tiene “efectos importantes” sobre el comportamiento del felino.

Respecto del impacto sobre las aves, los censos indican que la colonia se mantuvo estable e incluso creció desde la creación del parque. Además, durante la presencia de pingüinos, los pumas “disminuye la presión de caza sobre los guanacos”, sin alterar el equilibrio poblacional.

El estudio se trató de un trabajo en conjunto de Rewilding Argentina, el Parque Nacional Monte León y la Universidad de California-Berkeley, con financiamiento de National Geographic, según detalló Infobae.