Calor y riesgo de tormentas en Neuquén y Río Negro: cómo estará el tiempo este fin de semana largo de Carnaval

Neuquén y Roca tendrán altas temperaturas, con posibles cambios de tiempo según el SMN.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa un fin de semana largo de Carnaval con temperaturas elevadas, sol predominante y tiempo estable en Neuquén y Roca, aunque con probabilidad de tormentas hacia el cierre del feriado.

Según detalla el parte oficial, el fin de semana llegará con condiciones mayormente cálidas y estables en el Alto Valle. Sin embargo hay posibilidad de tormentas hacia el inicio de la próxima semana.

Pronóstico para Neuquén: máximas que rozan o superan los 30 grados en la ciudad

En Neuquén este sábado se espera un día con sol y cielo parcialmente nublado con máximas cercanas a 31°. El domingo continuará el tiempo agradable con condiciones similares y temperaturas que rondarían también los 31°.

El lunes feriado será el tramo más cálido del período, con una máxima que podría trepar hasta los 35 grados.

Advierten riesgo de tormenta eléctrica para el próximo lunes. Foto: archivo.

Será una jornada ideal para actividades al aire libre durante la mañana, con un cielo algo nublado, pero con posibilidad de un cambio hacia la noche con tormentas eléctricas, lluvias y chaparrones aislados.

El martes quedará marcado por tiempo algo nublado con máximas estimadas en 32 grados y ráfagas que alcanzarán una máxima de 59 kilómetros por hora (km/h) durante la tarde noche.

En Roca, tiempo cálido y cielo despejado para la celebración del carnaval

En Roca, las condiciones climáticas seguirán el patrón regional con días cálidos y sol predominante durante gran parte del fin de semana largo. Las máximas también superarían los 30 grados tanto el sábado como el domingo.

Para el sábado se espera una máxima de 32 grados, con ráfagas que oscilarán entre los 51 y 59 km/h durante la mañana y los 42 y 50 km/h durante la noche. El domingo la máxima será de 31 grados.

El lunes feriado se mantendría el calor intenso y la presencia de sol, pero hacia la noche aparecería un aumento en la inestabilidad con probabilidad de tormentas. La máxima será de 35 grados.

El martes, según la proyección, el tiempo se mantendrá parcialmente nublado con una máxima de 33 grados.