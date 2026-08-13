Camiones varados en Neuquén: avanzan en tandas desde Zapala y se descomprime el corredor hacia Pino Hachado

El operativo para liberar a los cientos de camiones varados en distintos puntos de Neuquén muestra nuevos avances este jueves. En el día de hoy, una tanda de 100 camiones partió desde Zapala hacia Las Lajas para continuar luego hacia el paso internacional Pino Hachado.

La circulación de los vehículos pesados se realiza de manera escalonada para evitar que se vuelva a saturar el corredor. La coordinación comienza en Las Lajas, donde se regula el ingreso de los camiones que salen de Zapala, y se replica hacia atrás en las localidades donde permanecen transportistas.

Cómo funciona el operativo para liberar el corredor hacia Pino Hachado

El esquema permite que los camiones avancen únicamente cuando existe margen para garantizar la circulación. Aprovechando las condiciones climáticas de este jueves, las autoridades dieron luz verde a los transportistas para marchar hacia el paso fronterizo.

En la Ruta Nacional 40, entre Zapala y Las Lajas, Vialidad informó que se debe transitar con extrema precaución. Indicaron que la calzada se encuentra húmeda, existe posibilidad de formación de hielo y la visibilidad está reducida por niebla.

La fila de camiones varados en la comarca petrolera este jueves.

En tanto en la Ruta Nacional 22, entre Arroyito y Zapala, también se mantiene la circulación con extrema precaución. El organismo nacional reportó calzada húmeda, posibilidad de hielo y presencia de animales sueltos en determinados sectores.

Extrema precaución para transitar en el límite con Chile

El tramo más cercano a la frontera también presenta condiciones complejas. Sobre la Ruta 242, entre Las Lajas y la Aduana, el camino está transitable con extrema precaución, con calzada húmeda y posible formación de hielo. Además, Vialidad advirtió por animales sueltos y estableció la obligatoriedad de portar cadenas.

En el sector de la Aduana hacia el límite con Chile, la circulación está habilitada para todo tipo de vehículos, aunque también con extrema precaución. Hay viento blanco y cielo parcialmente cubierto. Vialidad además informó sobre una posible caída de rocas a la altura del kilómetro 48.

El avance de este jueves permite comenzar a descomprimir algunos de los puntos donde los transportistas permanecían detenidos desde el inicio del temporal. El operativo continúa condicionado por el clima y por la necesidad de mantener un movimiento progresivo, para evitar que una nueva acumulación de camiones complique el corredor hacia Pino Hachado.