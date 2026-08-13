El Bolsón: un fin de semana largo entre nieve, trufas, vinos y bosque

Este fin de semana largos puede ser ideal para salir de la rutina y bajar un cambio. Por eso una buena es una oportunidad para descubrir El Bolsón y la Comarca Andina de Río Negro y Chubut lejos de las aglomeraciones, las largas filas y el ruido. La localidad propone unos días de descanso en paz, pero con una agenda cargada de eventos, espectáculos y experiencias para aprovechar el invierno.

El valle de El Bolsón, ubicado a menor altitud que la región cordillerana, ofrece además un invierno más amable para quienes quieren caminar, recorrer senderos y disfrutar del paisaje sin alejarse demasiado del centro. Una de las opciones es el cerro Amigo, al que se puede llegar caminando o en vehículo. Desde arriba aparece una panorámica de 360 grados que permite contemplar la ciudad, el valle, la cordillera nevada y el cerro Piltriquitrón.

Para quienes buscan nieve, en tanto, el cerro Perito Moreno atraviesa un muy buen momento, con abundante nieve fresca y pistas acondicionadas diariamente desde la cumbre hasta la base por la concesionaria Laderas.

También es un buen momento para subir en vehículo hasta el cerro Piltriquitrón y el Bosque Tallado. En invierno, el manto blanco transforma el paisaje y le da a este recorrido una postal diferente, donde las esculturas aparecen entre árboles y nieve. Pero la montaña no es la única protagonista de estos días: la gastronomía y los productos de la Comarca tienen su propio festejo.

Celebrar a la trufa

Este sábado 15 de agosto, de 12 a 16, el predio Trufas del Mallín Ahogado, ubicado a 18 kilómetros del centro de El Bolsón, será escenario del segundo Festival de la Trufa de Invierno, una celebración comarcal dedicada al denominado “oro negro” de la producción cordillerana. El encuentro coincide con la cosecha y busca compartir con la comunidad una actividad que gana cada vez más espacio en la región.

Habrá degustaciones, búsqueda de trufas con perros y una masterclass del chef Pedro Martinet, quien ya estuvo al frente de la primera edición. Martinet es especialista en hongos y fermentados y cuenta con trayectoria en restaurantes con estrellas Michelin. Durante el festival también preparará viandas para los asistentes y ofrecerá una comida con entrada y postre para quienes reserven mesa.

La propuesta se completa con stands de emprendimientos como Cabañas Mico, Valkyria y Bodega de Bernardi, además de la Feria de la Plaza y la Feria de Río Negro. Habrá música en vivo, sorteos, viandas trufadas y productos de la chacra. La experiencia tiene incluso un nombre propio: la presidenta de la Agencia de Turismo de El Bolsón, Adriana del Agua, acuñó el término “trufiturismo” para definir esta actividad que crece en la Comarca Andina.

Una agenda para todos

El domingo 16 de agosto, desde las 15, el Polideportivo Municipal será escenario de los festejos por el Día del Niño en El Bolsón, con actividades recreativas, kermesse, juegos y sorpresas para compartir en familia.

Para quienes prefieran una experiencia ligada al vino, La Encontrada Wine Bistro, sobre el Callejón Cerro Amigo y a ocho cuadras del centro, propone una cata junto a la Bodega Contracorriente de Trevelin. La experiencia estará guiada por la enóloga Sofía Elena e incluirá tres copas de degustación y tapeo. Se podrá participar el domingo 16 desde las 20 o el lunes 17 al mediodía. El lugar se encuentra frente a las cabañas Duendes y Hadas, camino al cerro Amigo.

La agenda también suma propuestas vinculadas al bienestar y las experiencias personales. En El Recinto, ubicado en Roca y Rivadavia, habrá una jornada de constelaciones familiares el sábado 15 de agosto desde las 15, con posibilidad de constelar o participar de un taller grupal. La actividad tiene cupos limitados y requiere inscripción previa al 2944 315 662.

Y para quienes buscan una propuesta de bienestar, Lumina ofrecerá jornadas de hidroterapia colónica los días 18, 19 y 20 de agosto, junto a Paula Blousson, terapeuta y nutricionista. La propuesta apunta a acompañar y cuidar el sistema digestivo y favorecer una sensación de liviandad y bienestar integral. Los turnos son limitados y se pueden consultar al 2944 315 662.

Entre nieve, esquí, senderos, trufas, vinos, actividades familiares y propuestas de bienestar, El Bolsón tiene una agenda que permite disfrutar el fin de semana largo sin apuro. Y cuando el invierno ofrece días así, la mejor parte del viaje quizás sea justamente esa: tener tiempo para mirar el paisaje, probar algo nuevo y dejar que la Comarca marque su propio ritmo.

Agenda completa

Viernes 14

Encuentro de Osteopatía, sobre dolores y cuidados, con el doctor Lautaro Clobas en El Recinto, de Roca y Rivadavia. Se extiende al sábado 15. Turnos al 2944649405.

Concierto de Poker face, para revivir la música que marcó a generaciones, especial de los 60’s y 70’s, en el Centro Cultural Keuken Aonikenk, de Lago Puelo, a las 21.

Sábado 15

Seminario intensivo de Actuación para Cine, por Natalia Arpajou, en el Espacio Ave Fénix, Valle Nuevo 56, de 15 a 17 hs. Inscripción: 1136829888.

Taller grupal presencial de Constelaciones Familiares, con Cintia Báez, en El Recinto, de Roca y Rivadavia, a las 15. WhatsApp: 2944226247

Fazzini, Pura Esencia Sudamerican Tour 2026. Espectáculo del artista Fabrizio Agustín Fazzini, reconocido rapero y referente de la escena del hip-hop y rap patagónico, en Entre Amigos, a las 20 hs. Entradas en linke-arte.com: https://linke-arte.com/tickets/mainhome

Concierto de folklore argentino latinoamericano, del Ensamble Vocal Huincul, en el Auditorio Casa del Bicentenario, a las 20:30 hs. Más información en https://www.facebook.com/share/p/1c3bUJtnf4/

Domingo 16