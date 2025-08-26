Campo Grande, una localidad que diversifica su economía y se suma a la movida de Vaca Muerta

Campo Grande celebra su 41 aniversario desde la creación de su municipio compuesto por cuatro localidades: San Isidro, El Labrador, Villa Manzano y Sargento Vidal. Una zona por excelencia frutihortícola ha comenzado un camino de diversificación aprovechando su cercanía a Vaca Muerta. Su economía primaria, basada en manzanas y peras, sufrió modificaciones de manera significativa. Además de comenzar a incursionar en actividades relacionadas con la industria hidrocarburífera, la zona continúa ofreciendo servicios relacionados con la alimentación. Viñedos, frutos secos y alfalfa están dentro de la actual producción.

“Esta es nuestra primera gestión y la verdad es que nos tocó atravesar un primer año con una inflación acumulada altísima. Bastante complejo fue nuestro arranque, pero hemos ido trabajando para revertir esa situación”, comentó Daniel Hernández, intendente local.

En Villa Manzano, el pueblo más grande, concentra edificios como la Municipalidad y el Juzgado de Paz.



“La obra pública que se va concretando en Campo Grande actualmente viene de la mano del gobierno provincial. Entre esos compromisos asumidos está la reparación la ruta provincial 69, que es la que nos conecta con Vaca Muerta y la construcción del edificio del CET 31. Con el bono de la renegociación de los contratos petroleros también vamos a construir un Centro Comunitario en El Labrador”, agregó Hernández.

“De las obras en marcha, construimos un paseo para los vecinos, además tuvimos la colaboración con el loteo social Burgos, un compromiso que heredamos de la gestión anterior. El beneficio es para 160 familias y no había presupuesto asignado para los servicios. Los terrenos se vendieron en 24 cuotas sin interés y el valor de la cuota se licuó. Lo que se está recaudando en materia de pagos de las cuotas ni siquiera alcanza para el desempadronamiento que tenemos que hacer ante el Consorcio de Riego”, aclaró.

Daniel Hernández, intendente de Campo Grande.



El municipio acordó la forma de pago con el DPA y se comenzó con el desmonte de la chacra loteada. “En una primera etapa nos ayudaron máquinas del DPA para el desmonte y ahora con parte de los fondos recaudados estamos en la segunda etapa: limpieza total de la chacra, apertura de accesos y la mensura definitiva que no estaba terminada. Estamos gestionando los servicios de agua y luz. Antes de asumir esta gestión se realizó el sorteo de los lotes. Pedimos que nos dieran un plazo prudente para la entrega de los mismos de 2 años y medio”, agregó el jefe comunal.

El parque automotor del municipio no estaba en las mejores condiciones, sobre todo para el mantenimiento de las calles. “El alquiler de máquinas era demasiado alto así que tomamos la decisión de adquirir una motoniveladora, una retropala, un camión compactador, un colectivo y un portavolquetes. Es una inversión de 700 millones de pesos con recursos propios”, sostuvo.



Se suma, además, la compra de un terreno de 5400 m2 para la escuela 300 de San Isidro. “Nos hicimos eco de varios reclamos de los vecinos y el mes que viene finalizamos con el plan de pago del terreno, lo escrituramos y se lo vamos a ceder a la provincia para la construcción del establecimiento. Entre otros pendientes se completará la construcción de una platea para una sala velatoria”.

El Parque Industrial



“Cuando asumimos nos encontramos con un Parque Industrial, inaugurado en 2015, en el que se habían hecho pocos trabajos previos, como limpieza y un cerco perimetral, pero no había empresas radicadas”, dijo Hernández.

El municipio tenía una ordenanza que limitaba bastante el uso de suelos. Este gestión logró modificar los requisitos para la adquisición de tierras en esta zona fuera posible. “Es así que logramos, en este año y medio, vender 38 hectáreas del Parque a dos empresas importantes. Ahora estamos trabajando para llevar energía de obra al lugar”.

Los trabajos en el Parque Industrial toman forma.



“Vaca Muerta es un fenómeno en el que Campo Grande siempre fue un actor importante y tratamos de generar las condiciones, desde lo legislativo, para que las empresas se radiquen en nuestra zona. En estos últimos 10 años solo dos empresas del rubro hidrocarburífero se habían radicado en la zona. Nosotros logramos que al menos 6 o 7 empresas apuesten y se radiquen en Campo Grande”.

“Generar mano de obra local genera una movida importante. Las tierras del Parque, a partir del año que viene va a generar ingresos a la municipalidad por 250 mil dólares, teniendo en cuenta que nosotros recibimos 200 millones de pesos anuales de la renta petrolera. En 2026 recibiremos el equivalente a casi 2 años de renta petrolera, que irá a rentas generales y ahí para invertir en obra pública local”.

Fondo de incentivo a la producción frutícola



Campo Grande tiene actualmente unos 12 mil habitantes teniendo en cuenta los cuatro pueblos, siendo Villa Manzano más grande, y la vasta zona rural. Son 4200 hectáreas bajo riego y unas 1000 has en producción.

“El problema de la fruticultura no escapa a la realidad local. Nosotros tratamos de mantener un equilibrio ante una actividad tan avasallante como es la del hidrocarburo. Tratamos de fortalecer la fruticultura. El año pasado creamos un fondo de incentivo a la producción que hoy tiene unos 50 millones de pesos. El Concejo deberá decidir o definir algún crédito blando para los pequeños fruticultores de la zona”.



“Dentro del ejido tenemos un frigorífico y galpón de empaque, patrimonio municipal, administrado por una cooperativa de pequeños productores. El año pasado lo convertimos en un centro de capacitación. Sugerimos la presentación de proyectos productivos o de servicios. Se presentó una empresa de servicios y le dimos prioridad a quienes dieran capacitaciones, independientemente de la renta del alquiler. Es así que en ese lugar se enseña soldadura, entre otras”.

Zona productiva



La zona rural tiene un sistema de riego único. Gran parte con servicios de gas, energía trifásica y agua potable. El perfil productivo se ha ido transformando: horticultura, frutos secos. “Presentamos un proyecto que permite el fraccionamiento en menos de 5 has de las chacras, sujeto a la presentación de un proyecto productivo de servicios que conviva con la producción tradicional. Contamos con excelentes vinos y los cuatro pueblos que componen Campo Grande tienen el 95% de cloacas”.

“Además el gobierno provincial nos aseguró una obra de cloacas del orden de los 120 millones de pesos a ser aprobada y San Isidro, quedaría con el 100% de cloacas”, concluyó Hernández.

Un municipio con perfil solidario



El perfil de esta gestión sumamente solidario con las instituciones. Con la creación de un fondo solidario para escuelas, hasta la fecha llevan distribuidos 25 millones de pesos en equipamiento e insumos, donde no llegan los convenios con estos establecimientos.

Para los bomberos, que están en formación, donamos un terreno con un galpón y una vivienda. Entregamos un aporte de 1 millón de pesos mensuales hasta que termine mi gestión. Con los clubes pasa lo mismo. Con el de Villa Manzano, tenemos un convenio y le damos un aporte de 1 millón y medio de pesos, además les pagamos 3 instructores para que se pueda sostener el club”. Daniel Hernández, intendente.

Lo mismo ocurre con el club de Sargento Vidal donde se les pagan los servicios y se hace mantenimiento. “Para con la Policía también hemos hecho, hasta la fecha, una inversión de los 7 millones de pesos en insumos, ya que es una necesidad y demanda de los vecinos. Tenemos becas de estudios, sobre todo para los chicos que viajan a las universidades”, concluyó el intendente.