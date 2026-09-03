Cáncer de mama: Río Negro alcanzó un 24% de cobertura en mamografías y lidera indicadores clave

El Ministerio de Salud de Río Negro formó parte del Relevamiento Nacional de Disponibilidad y Uso de Mamógrafos en Argentina (2025-2026), un diagnóstico federal de salud realizado en todo el país por iniciativa de la Asociación Civil Surcos y la Fundación Instituto Natura.

El estudio tiene como fin generar evidencia actualizada y sistemática sobre la capacidad del sistema sanitario para garantizar el acceso equitativo a mamografías, herramienta central en la detección temprana del cáncer de mama.

Río Negro superó la meta anual prevista: alcanzando un 24% de cobertura de la población objetivo (mujeres entre 50 y 69 años con cobertura pública exclusiva), por encima de la meta fijada del 20%.

A nivel nacional, el estudio georreferenció 1.498 mamógrafos en funcionamiento (404 en el subsector público y 1.094 en el sector privado y de la seguridad social) y reveló además que, en el país, 1 de cada 3 equipos presentaba fallas o no funcionaba correctamente.

En este sentido, la coordinadora provincial de Control de Cáncer y Cuidado Paliativo, Silvia Roldán, destacó la situación rionegrina: “Al momento del relevamiento, los mamógrafos rionegrinos estaban todos en funcionamiento y alcanzamos la meta anual de estudios realizados. Tenemos como población objetivo todas las mujeres entre 50 y 69 años y teníamos como meta anual alcanzar el 20%, llegando finalmente al 24%”.

Actualmente, Río Negro cuenta con 13 mamógrafos distribuidos en 13 establecimientos públicos. De esta manera, se posiciona entre las provincias con valores intermedios de disponibilidad relativa (3,6 mamógrafos por cada 10.000 mujeres de 40 a 75 años con cobertura pública exclusiva).

Río Negro se prepara para La Noche de las Mamografías. Foto: gentileza

El sistema público rionegrino realizó «un número significativo de mamografías a la población fuera del rango de edad objetivo», respondiendo a personas con antecedentes familiares de cáncer de mama o síntomas específicos, logrando descartar la enfermedad en la gran mayoría de los casos.

“Estamos ajustando el screening y la clasificación de los estudios a realizar. En Viedma y Bariloche disponemos de dos equipos digitales directos de última generación, que permiten hacer tomosíntesis y mamografías por contraste, lo que ayuda enormemente a mejorar la calidad diagnóstica”, agregó Roldán.

Río Negro lanza “La Noche de las Mamografías”

A fin de seguir garantizando la accesibilidad y reducir las barreras territoriales e institucionales, durante octubre el Ministerio de Salud de Río Negro llevará a cabo la campaña “La Noche de las Mamografías” en los hospitales públicos de la provincia.

Durante esta jornada, las mujeres pertenecientes al grupo de mayor riesgo (50 a 69 años) podrán realizarse el estudio sin necesidad de orden médica. Para ello, se solicitará gestionar previamente un turno en el hospital más cercano a fin de optimizar la atención y evitar demoras.

“Este relevamiento nos ayuda a tomar decisiones a nivel político: identificar dónde existe la necesidad por mayor densidad poblacional, verificar que los equipos cumplan con los estándares de calidad, modernizarlos si es necesario y acceder a capacitaciones continuas para el personal”, concluyó.