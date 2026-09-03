La historia minera de Los Menucos tendrá un nuevo espacio: así será el Centro de Interpretación Geológico

El proyecto fue acordado durante un encuentro entre el gobernador Alberto Weretilneck y la intendenta de Los Menucos, Mabel Yahuar. Foto gentileza.

Los Menucos sumará un nuevo espacio destinado a recuperar y contar parte de su identidad productiva. El Gobierno de Río Negro y el municipio acordaron avanzar con la construcción de un Centro de Interpretación Geológico, una obra que buscará poner en valor la historia minera de la localidad y convertir ese patrimonio en un atractivo turístico y educativo.

El proyecto fue acordado durante un encuentro entre el gobernador Alberto Weretilneck y la intendenta de Los Menucos, Mabel Yahuar, en el marco de una agenda que también incluyó anuncios vinculados con vivienda, saneamiento, infraestructura urbana y seguridad.

El nuevo Centro de Interpretación estará orientado a mostrar la riqueza geológica y los recursos mineros de la zona. La propuesta apunta a que el espacio pueda ser utilizado por los habitantes de la localidad, las escuelas y quienes visiten la Región Sur.

«Queremos que el Centro sirva para los menuquenses, para las escuelas y para los turistas. Los Menucos es el minero por excelencia, entonces queremos trabajar y explicar la geología de la ciudad», explicó Yahuar.

Una historia minera que busca convertirse en atractivo turístico

Los Menucos se encuentra estrechamente vinculada con la actividad minera de la Región Sur rionegrina. En ese contexto, el nuevo espacio permitirá reunir información sobre la geología local, los recursos minerales y la historia asociada a la actividad.

La iniciativa busca darle una nueva dimensión turística a ese patrimonio, generando un lugar de referencia para conocer las características geológicas del territorio y acercar esa información tanto a la comunidad como a visitantes.

La propuesta se suma a las alternativas que la localidad busca desarrollar para diversificar su oferta y aprovechar sus características naturales y productivas como parte de la actividad turística regional.

Más viviendas y ampliación de la red cloacal

Durante el encuentro también se firmó un convenio para la construcción de 12 viviendas en Los Menucos. El proyecto permitirá ampliar la oferta habitacional y dar respuesta a nuevas familias de la localidad.

Además, Provincia y municipio acordaron avanzar con la tercera etapa de ampliación de la red cloacal, una obra que permitirá extender el servicio y alcanzar a unas 100 familias.

En materia de infraestructura urbana, el Gobierno provincial entregó un aporte de $71.897.224 para continuar con las obras de desagües pluviales. La intervención apunta a mejorar el escurrimiento del agua y reducir los efectos de las lluvias sobre distintos sectores de la localidad.

Tecnología para reforzar la seguridad

Otro de los anuncios estuvo relacionado con el Centro de Monitoreo 911. La Provincia realizó un aporte de $22.394.735 destinado a fortalecer este sistema mediante nuevas herramientas tecnológicas y videovigilancia.

El equipamiento permitirá mejorar el monitoreo de distintos puntos de Los Menucos y de las rutas de la zona.

«El Centro de Monitoreo 911 es fundamental porque la Ruta 23, que es el núcleo central de la conectividad de la Región Sur, tiene su epicentro en Menucos. Por eso es muy importante toda la videovigilancia y poder controlarla desde aquí», señaló Weretilneck.