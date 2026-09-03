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Economía

Alternativas al plazo fijo: qué billeteras virtuales ofrecen mejores rendimientos hoy, 3 de septiembre de 2026

No solo los bancos tradicionales ajustaron sus tasas de interés, sino también las billeteras virtuales. Esta actualización modificó el mapa de rendimientos e ingresó a Calfpay, de Neuquén, al top 10. ¿Qué ocurrió con Mercado Pago? Descubrí dónde conviene invertir.

Redacción

Por Redacción

Ranking de billeteras virtuales

Ranking de billeteras virtuales

El mercado financiero se mantiene en constante movimiento y los ahorristas buscan las mejores opciones para colocar su dinero y generar rendimientos.

Entre las alternativas más populares destacan los plazos fijos bancarioslas billeteras virtuales, estas últimas porque ofrecen la posibilidad de obtener ganancias diarias.

Ranking de billeteras virtuales: los mejores rendimientos hoy, 3 de septiembre

Las tasas que ofrecen las billeteras virtuales en Argentina suelen variar con frecuencia, pero resultan atractivas porque generan ganancias diarias al invertir el dinero de los usuarios en Fondos Comunes de Inversión (FCI) de money market. Esto permite contar con los fondos siempre disponibles (liquidez inmediata).

Un nuevo relevamiento del sitio trascendo.com evidenció una actualización en la Tasa Nominal Anual (TNA) de las cuentas remuneradas de estas plataformas.

Los nuevos datos dejaron a Mercado Pago fuera del top 10, quedando el listado conformado de la siguiente manera:

PuestoBilletera / EntidadTasa Anual (TNA)
#1Calfpay 28,00%
#2Banco Bica22,00%
#3Carrefour Banco21,00%
#4Lemon Cash20,50%
#5Cocos Pay20,44%
#6Ualá (FCI)20,08%
#7Fiwind (6)20,00%
#8Personal Pay19,35%
#9Ualá (Uilo) (1)19,00%
#10Naranja X (2)19,00%
#11Montemar pay19,00%
#12Claro Pay18,98%
#13Prex18,98%
#14Cencopay18,98%
#15Mercado Pago18,62%
#16Taca Taca (4)18,62%
#17Brubank (3)18,00%
#18Banco Supervielle17,89%
#19Banco Galicia17,19%
#20Astropay16,79%
#21Letsbit16,06%


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El mercado financiero se mantiene en constante movimiento y los ahorristas buscan las mejores opciones para colocar su dinero y generar rendimientos.

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