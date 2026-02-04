Día Mundial del Cáncer: cuatro de cada diez casos se pueden evitar

En Argentina se diagnostican más de 130.000 casos nuevos cada año, según el Observatorio Global de Cáncer. Esta cifra posiciona al país en el quinto lugar de América Latina y en un nivel de incidencia medio-alto en todo el mundo. Sin embargo, los especialistas aseguran que cuatro de cada diez casos podrían evitarse modificando conductas cotidianas.

El tabaquismo, la mala alimentación, el sedentarismo y el consumo de alcohol son responsables de gran parte de los casos. La prevención incluye también los chequeos médicos regulares ya que el diagnóstico en estadios iniciales permite el uso de tratamientos menos agresivos y aumenta la posibilidad de transitar la enfermedad con mejores resultados.

“Cuando el cáncer se detecta a tiempo, el tratamiento suele ser más simple, mejor tolerado y más efectivo. No es lo mismo tratar una lesión pequeña que una enfermedad avanzada. Llegar temprano marca una diferencia muy grande en la evolución del cuadro”, explicó Claudio Martin, presidente de la Asociación Argentina de Oncología Clínica (AAOC).

Según datos del Ministerio de Salud de Nación, casi la mitad de los diagnósticos de cáncer en Argentina se concentran en cuatro tipos de tumores. El cáncer de mama es el más frecuente en mujeres y representa un 32,1% del total femenino. Le siguen el cáncer de colon y el de pulmón. En los hombres, las estadísticas señalan que el principal es el de próstata.

Desde la asociación recalcaron que pese a su alta frecuencia, muchos de estos tumores tienen formas muy efectivas de detectarse. «El ejemplo más claro es el cáncer de colon: si se realizan los estudios a tiempo, como la colonoscopía o el test de sangre oculta en materia fecal, es posible detectar pólipos y tratarlos antes de que se conviertan en algo grave«, resaltaron.

Nos enfermamos más porque vivimos más

«¿Hoy, hay más cáncer?, solemos escuchar. Sí, la incidencia es más alta, pero también aumentó la edad de la población, la expectativa de vida», planteó el médico oncólogo Rubén Kowalyszyn, director del Instituto Multidisciplinario de Oncología (IMO) en Viedma y secretario general de la Asociación de Oncología Clínica.

Enfatizó que las conductas culturales y los hábitos de vida aumentan los riesgos de determinados tipos de cáncer. «Occidente registra mucho cáncer colorrectal que aumenta en las edades más jóvenes, entre los 20 y 40 años. Esto está asociado a la dieta (el incremento de consumo de carnes rojas y la falta de frutas y verduras), el sobrepeso y la falta de actividad física. Además, al consumo de alcohol y tabaco», recalcó Kowalyszyn.

La prevención primaria está basada en estos hábitos saludables. «Con actividad física, un peso adecuado, baja -o nula- ingesta alcohol y tabaco -acotó-, nos evitaríamos cánceres de pulmón, del tracto digestivo, la boca, faringe, laringe, bronquios y vejiga».

A su vez, el abordaje del cáncer cambió de manera profunda. El desarrollo de tratamientos más específicos, como la inmunoterapia, permitió avanzar hacia terapias que actúan de manera más directa sobre el tumor y afectan en menor medida a los tejidos sanos. Este avance permite que los pacientes no solo extiendan su sobrevida sino que puedan transitar el tratamiento manteniendo su calidad de vida.

Kowalyszyn destacó que así también avanzan los desarrollos tecnológicos que favorecen la prevención secundaria. «Hablamos de mamografía, de resonancias. La vacuna contra el HPV en niñas y adolescentes, por ejemplo, previene el cáncer de cuello uterino. El screening con tomografía de baja dosis que aumemta la posibilidad de detectar el cáncer de pulmón de forma temprana. O la colonoscopía para disminuir el riesgo del cáncer de colon», advirtió.

Otra edición de la Correcaminata por la Vida en Bariloche

La Fundacion Cerca Tuyo que brinda asistencia integral a pacientes oncológicos de Bariloche y la región, organiza la 10 edición de la Correcaminata por la Vida para recaudar fondos para la Casa Hogar que funciona en el barrio Las Marías, al este de Bariloche.

El proyecto de una casa que brindara alojamiento a los pacientes que desembarcan en la ciudad para transitar el tratamiento surgió diez años atrás y fue inaugurada en 2024.

La primera etapa incluyó tres dormitorios, con baño con ducha, un comedor con televisión y wifi, cocina equipada y una sala para la Fundación. “La Casa está pensada para alojar a personas que transitan la enfermedad y viven en otras localidades de la Línea Sur, Comarca Andina, Las Grutas, San Martín y Junín de Los Andes. Vienen a Bariloche a hacerse estudios o tratamientos. La prioridad la tienen aquellos que se encuentran en estado de vulnerabilidad social y económica”, explicó Lidia Maldonado, integrante de Fundación Cerca Tuyo.

Comentó que «la parte trasera todavía está en obra y consta de siete dormitorios, cada uno con su baño, sala de estar y cocina. Vamos avanzando de a poco, con eventos y la ayuda de Fundación Arelauquen que nos deposita un monto fijo”.

La Correcaminata por la Vida que, este domingo llega a la décima edición, fue impulsada por María Elisa Kreimer, fundadora de Cerca Tuyo, para conmemorar el 4 de febrero, Día Internacional del Cáncer y promover la prevención con la consulta médica temprana y acompañar a los pacientes.

“La Correcaminata, además -aclaró-, nos permite visibilizar nuestra tarea como voluntarios y sumar a aquellos que quieran trabajar en las distintas tareas con las que acompañamos. Todo lo recaudado es destinado para mantener los gastos de la casa”.