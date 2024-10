Cantoras al frente: se viene el 8° Festival para celebrar su día en Las Ovejas

Este fin de semana se celebrará en Las Ovejas la efeméride establecida por ley en honor a las cantoras neuquinas. Damas con guitarra que representan a 14 localidades, recordarán que su música sigue viva, para invitar a las nuevas generaciones a replicarla.

Por octavo año se realizará en el Departamento Minas un encuentro al que arribarán visitas de todo el Norte Neuquino, incluso junto a algunas invitadas desde Mendoza. El Gimnasio Municipal sobre calle Urrutia será la sede, desde las 16 horas, para que el canto popular se vaya templando hasta caer la tarde, cuando llegue el cierre de la mano del grupo “Abigail y su conjunto”, convocado desde Añelo.

Mujeres de principio a fin, porque fueron ellas las que se hicieron un lugar cantando, al momento de celebrar y también para despedir a los seres queridos, en cada reunión de las familias crianceras, desde tiempos inmemoriales. Mujeres que lo transmitieron a otras más jóvenes, que las sucedieron en el tiempo, pero que hoy también son acompañadas por hombres: hijos, nietos, sobrinos, ahijados, que recibieron y multiplicaron lo que vieron desde la infancia.

Recuerdo de la edición 2023.

***

«Yo aprendí a cantar mirando a la señora que me crió, que era cantora. Se llamaba Clotilde Sanchez. Yo buscaba una madera que se pareciera a una guitarra y tocaba al lado de ella, tenía más o menos 5 años… después que ella dejaba la guitarra yo la agarraba y empezaba a cantar. Cuando yo la escuchaba, la letra me quedaba grabada en la memoria, así empecé», dice uno de los tantos testimonios en el libro «Las Ovejas, voces de identidad». No es un relato cualquiera, sino que es el recuerdo de Alba “Rosita” Cofré, una de las referentes más longevas, que falleció en el mes de julio pasado. Con el dolor por su partida, pero con el orgullo de seguir regando su siembra, el resto de sus compañeras subirán al escenario este fin de semana, para compartir sus melodías y que bailen entre la gente, los pañuelos en el aire.

“Hace muchos años, antes que las modas nos invadieran, era normal que en las familias se les enseñara a cantar a las hijas, hoy solo las personas que nacen con esta cultura musical en el alma tratan de aprender y cantar. Pero desde hace un tiempo no muy lejano, nuevamente ha tomado mucha fuerza este tipo de canto en jóvenes, mujeres y varones. Hoy estamos más fortalecidos que nunca, la razón es que al existir medios de comunicación (redes sociales), la gente entendió que nuestro canto tiene mucha aceptación y esto no significa que se espere algo de alguien”, opinó Martin Medel, hijo y nieto de las cantoras Esther Castillo y Bersabet Villegas, respectivamente.

El cierre del Festival será con el show de «Abigail y su conjunto».

***

Si doña “Rosita” viviera, este martes 29 hubiera cumplido 85 años, un día después de celebrar su día. Gracias a lo que ellas construyeron, siguen otras de igual experiencia y extensa trayectoria en la región, como Mercedes Muñoz, también de las Ovejas, o Carina Alfaro, de Los Roblecillos. “Cantan por gusto, por esencia, por herencia”, las describió Medel, inspirando a una interminable lista de artistas más nuevas, que van buscando su camino, como Amancay Diaz y sus 10 colegas, que asistirán desde Buta Ranquil.

Con entrada libre y gratuita, se podrá disfrutar de sus composiciones, que pueden ser versos tristes o más alegres, vivencias propias o de terceros, pero siempre genuinas, sencillas y de profundidad. «La cantora es estandarte/ nadie pretenda callarla/ con foráneos argumentos/ tu canto lo lleva el viento/ por cada rancho y paraje/ bordando agreste paisaje/ con perfume campesino/ aquí en el Norte Neuquino/ donde morirme yo quiero”, les dedicó Héctor “Negrito” Riquelme.